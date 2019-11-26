"Пространство для людей" – проект ИСК ОБРИЙ по благоустройству части жилого квартала в Шевченковском районе столицы

Инвестиционно-строительная компания "ОБРИЙ" в сотрудничестве с Агентством urban curators разработала концепцию проекта по благоустройству части жилого квартала в Шевченковском районе Киева. За несколько недель она будет представлена жителям для получения обратной связи.

Экскурс в историю

В 2019 году ИСК "ОБРИЙ" начал реновацию довольно известного долгостроя столицы по ул. Е. Телиги, 25, дав ему название UNO City House. Кроме того, на основании ряда обращений, компания планирует воплотить в жизнь проект по "оздоровлению" территории прилегающего к строительству квартала, сделав его более комфортным и безопасным для различных групп населения.

"С момента захода на строительную площадку к нам стали обращаться жители близлежащих домов с просьбами где-то ямы залатать на асфальтном покрытии, либо землицы завести на участок. Со временем этот перечень стал все больше расширяться. Люди обращали наше внимание на недостаточное озеленение, скудность имеющейся инфраструктуры, хаотичную парковку автомобилей, довольно оживленное движение машин на внутриквартальных проездах и тому подобное. И мы пришли к выводу, что одной точечной помощью не обойтись. Сколько бы полезных дел ИСК "ОБРИЙ" не сделал бы в совокупности, вопрос "оздоровления" данной территории необходимо решать комплексно. Только в таком случае мы сможем охватить достаточно широкий спектр направлений и создать действительно комфортную, безопасную человекоцентричную публичную среду", – комментирует Олеся Перчак, заместитель директора по коммерческим вопросам инвестиционно-строительной компании "ОБРИЙ".

UNO City House возводится на территории, застройка которой происходила еще в 1959-1963 годах по проекту архитектора А. Лободы. Основу ее составляли пятиэтажные дома. С тех пор такой составляющей, как общественное городское пространство, не уделялось достаточного системного внимания. Обустройство территории и объекты инфраструктуры постепенно устаревали и выходили из строя. Пространство общего пользования не подстраивали под изменения в общественной жизни. Поэтому неудивительно, что на сегодня оно не соответствует критериям качественного общественного пространства, которое бы учитывало потребности жителей.

Инициатива

Исходя из этого, инвестиционно-строительная компания "ОБРИЙ" выступила с инициативой создания проекта, цель которого – исправить сложившуюся ситуацию. А именно, превратить имеющееся пространство в то, чем оно должно было бы быть – на пространство для людей.

Для исследования и разработки концепции благоустройства территории привлекли Urban curators – независимое агентство, объединяющее единомышленников в области урбанистики, архитектуры, экономики и социологии города.

Работа над проектом предполагает несколько значимых и последовательных этапов. Первый из них – бережное наблюдения и тщательное изучение городской жизни участка, ограничивающегося улицами Елены Телиги, Щусева, Академика Грекова и Ольжича, и особенностей самой местности. Именно ему было посвящено несколько недель сентября. Урбанисты проанализировали схемы движения общественного транспорта, интенсивность автомобильного движения, инфраструктуру, основные маршруты пешеходов, неформальные пешеходные связки, озеленение, детальный план застройки территории, функциональное насыщение жилого массива и тому подобное.

Выводы, к которым пришли урбанисты, подтверждают справедливость замечаний жителей. Они и соответствующие предложения легли в основу концепции проекта "Пространство для людей". Через несколько недель она наглядно будет представлена ​​по адресу: ул. Е. Телиги, 25. Поэтому все желающие смогут подробно ознакомиться с основными предложениями разработчиков по организации общего пространства. Более того, можно будет предоставить комментарии или пожелания, воспользовавшись почтовым ящиком, расположенным рядом, или электронной почтой. Ведь этот этап не менее значимый для подготовки проекта, реализацию которого вскоре будем наблюдать.

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