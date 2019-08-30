Протесты и пикеты 90-х глазами "Сегодня": спецпроект ко Дню Независимости

Праздники отгуляли — вспомним протесты. Их в Украине хватало

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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28 лет назад Украина стала независимой. Страна менялась. А вокруг менялся весь мир. Космополитизм размывал традиции, технологии готовились к рывку. А новости "Сегодня" все это освещали. Сейчас мы оцифровываем архивы. Давайте вспоминать вместе! Как гривня сменяла купонокарбованцы, а потом доллар долго был по пять, и казалось, что вот она — стабильность. Как за модными шмотками мы ходили на стихийные рынки, а за новинками музыки и киноиндустрии — на "развалы".

Геть! Еще в 1995 году националисты выступали против влияния Москвы / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Гонгадзе. Спустя два года после митинга 98-го убийство Гии станет символом давления на СМИ / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Дело труба. В 1995 году возле Министерства культуры протестовали музыканты / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

97-й. Цветы к памятнику Ленина / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Кучме доставалось от бабушек / Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Мозговой штурм. В 98-м глав райадминистраций собрали на базе отдыха под видом учений для решения проблемы невыплат / Фото: Григорий Салай, Сегодня

Митинг у Бессарабского рынка / Фото: Григорий Салай, Сегодня

С улыбкой. Пикет у АП в 1997-м начался и закончился мирно / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Борис, ты не прав! К приезду Ельцина в 95-м протестовали против военного договора с РФ / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Суд да дело. В 97-м от Генпрокуратуры требовали не затягивать резонансные дела / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Рупор "Руха". Черновол погиб в 99-м. Многие не верят в случайность / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Против. Демонстрация коммунистов на День Конституции в 1997 году / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Забойщики. В 1998-м шахтеры пешком пришли в Киев требовать выплат задолженностей по з/п / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Говорят и показывают. В 1995-м у Гостелерадио собрались не только коммунисты, но и их оппоненты / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Первые заробитчане. Немецкое посольство пикетировали в 1999 году / Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Напомним, ранее новости "Сегодня" уже публиковали первую часть спецпроекта Украина 90-х глазами "Сегодня". В ней мы вспоминали доллар по 5, таксофоны, видеопрокат, кожаные "косухи" с рынка и квас из бочки.

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