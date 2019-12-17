Протесты под МВД: активисты контролируют расследование убийства Павла Шеремета

Возле здания МВД на улице Богомольца 17 декабря собрались около сотни активистов и друзей арестованной Юлии Кузьменко, которая подозревается в причастности к убийству Павла Шеремета.

Адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош сообщил сайту Сегодня, что следствие до сих не предоставило ему материалы дела для ознакомления. Ранее он также говорил нам, что не исключает массовых протестов по этому поводу.

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Активисты возмущены и требуют выполнения закона сотрудниками полиции. "К сожалению, пришло не так много людей, как хотелось. Не пришли военные, не пришли депутаты", – сказала нам одна из присутствующих.

"Завтра, в среду, у нас последний день подачи апелляции на арест. Без мотивационной части подать апелляцию непросто. Но когда дело привлекло внимание общественности, у меня появилась надежда: сотрудники полиции обещали, что уже сегодня у меня будут все материалы", – говорит адвокат.

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По его словам, сейчас Юлия Кузьменко находится в ИВС (изоляторе временного содержания) на Подоле, в подавленном настроении. В свою очередь сестра Юлии Кузьменко, Ольга, сообщила нам, что эта акция протеста – лишь начало.

Напомним, накануне правоохранители задержали троих подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Среди них музыкант Андрей Антоненко, кардиохирург Юлия Кузьменко и медсестра Яна Дугарь.

Подробнее о расследовании — в нашей спецтеме "Расследование убийства Павла Шеремета".

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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