Протесты против агрессии России в Азовском море: что происходит под посольством РФ в Киеве

Ночью под посольством горел автомобиль, а в здание летели дымовые шашки

Под стенами посольства России в Киеве сегодня ночью прошла акция протеста против агрессивных действий РФ в Азовском море и захвата россиянами украинских кораблей. Тут горел автомобиль с дипломатическими номерами, в здание летели дымовые шашки. Жечь шины, которые активисты принесли под посольство, не позволила охрана.

Для того, чтобы узнать, что происходит сейчас под зданием посольства, туда отправились журналисты "Сегодня". Как выяснилось, на данный момент под посольством Российской Федерации спокойно, а все участники акции уже разошлись.

Смотрите выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" Смотрите в выпусках в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 19:00 и 23:00.

Напомним, в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Ранее мы уже писали о том, что вооруженная провокация россиян в Азовском море и Керченском проливе, осуществленная против украинских кораблей вызвала резко негативную реакцию мировой общественности. Американские и европейские дипломаты и эксперты осудили действия Кремля и призвали США, НАТО и ЕС решительно действовать в ответ.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".