Протесты в Новых Санжарах и отказ от детских домов: главные события недели

Вспоминаем Евромайдан и верим прогнозам Арахамии, что земельный кодексбудет принят через три месяца. ТОП-5 новостей страны уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Шесть лет расстрелам на Майдане: как это было

Ровно шесть лет назад, 18 февраля 2014 года, на Евромайдане, который собрался как протест против свертывания процесса евроинтеграции страны тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, начался новый виток противостояния митингующих с силовиками.

Уличные бои достигли своего пика 20 февраля, когда неизвестные снайперы начали расстреливать протестующих. В те дни в центре города погибло около ста человек, которых впоследствии назвали "Небесной сотней". Всего во время противостояний, по информации Минздрава Украины, погибли 82 человека (71 демонстрант и 11 правоохранителей), пострадали – 622 человека.

Это противостояние стало завершающим этапом Революции Достоинства. 22 февраля Верховная Рада отстранила Януковича от обязанностей президента Украины и назначила досрочные президентские выборы. Вспоминаем те тревожные дни 18-20 февраля в специальном фотоматериале сайта "Сегодня".

Скандал в Новых Санжарах из-за коронавируса

В Новых Санжарах Полтавской области, куда в один из местных санаториев эвакуировали на карантин украинцев из Китая, число пикетирующих превысило тысячу. Об этом сайту "Сегодня" сообщила поселковый голова Инна Коба.

"Люди не расходятся с трассы, как и полиция, и Нацгвардия. Правда, местные жители стоят уже не колоннами, а по сторонам дороги, ведущей в Новые Санжары. При этом дорога перекрыта. Скажу, что людей оскорбило наличие военной техники. Если бы сказали немногим ранее, что к нам привезут украинцев из Китая, то я уверена, что сегодня никто бы не вышел перекрывать трассу. А в итоге прямо сейчас подтягиваются люди не только из Новых Санжар, но и из соседних сел. Но перекрывают дорогу не все, и не все настроены категорично. Многие стоят и просто наблюдают. На какое-либо из решений я повлиять не могу", – рассказала нам Инна Коба.

Местные жители считают, что медицинской центр не имеет соответствующего оборудования, а в случае возникновения болезни это станет настоящей катастрофой. Участники акции протеста устраивают баррикады и жгут шины. В свою очередь на трассе Кременчуг – Полтава у Новых Санжар собралось много силовиков, также присутствует бронетехника. Есть сообщения о столкновениях между местными жителями и силовиками

Новосанжарский протест стал причиной для бурного обсуждения в соцсетях, где мнения также разделились.

"Они такие же украинцы как и мы. А если бы в этом автобусе были ваши родные, что бы вы тогда делали?" – обратился в соцсетях один из полтавчан к землякам. Еще десятки людей высказали мысль, что это украинцы, которых надо спасать.

В Офисе президента ранее заявили, что предприняты все необходимые меры защиты и ни единой бактериологической угрозы нет.

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Россия задержала украинских рыбаков: все подробности

15 февраля в западной части Азовского моря, недалеко от берегов оккупированного Крыма, сотрудники Федеральной службы безопасности России опять задержали судно, на котором находились украинцы. Судно вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области.

Россияне обвинили капитана в том, что он не выполнил якобы "законное" требование пограничного отряда и попытался скрыться. В ходе осмотра корабля было обнаружено более 290 штук камбалы-калкана, а также незаконное орудие лова – ставную сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право вылова рыбы, на судне отсутствовали.

Корабль вместе с рыбаками был доставлен в Керчь для разбирательства. Сперва команду корабля задержали на 48 часов до выяснения обстоятельств происшествия, а16 февраля Керченский городской суд арестовал рыбаков на 10 суток.

Между тем, по факту незаконного захвата россиянами украинского судна с четырьмя людьми на борту, украинской прокуратурой было открыто уголовное производство.

Любопытно, что керченские рыбаки не оставили своих украинских коллег в беде. Как рассказал нардеп от "Слуги народа" Павел Мельник журналистам портала "Крым.Реалии", местные рыбаки приносили украинцам еду в изолятор. По словам керченских рыбаков, арестованные чувствуют себя нормально.

С 2020 года украинские детдома не будут принимать детей

В Украине с 2020 года детей не будут принимать в детские дома, в исключительном случае дети будут направлены в патронатную или приемную семьи. Об этом сообщает пресс-служба Департамента информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

Сообщается, что с 2020 года государство и общество будет осуществлять все меры, чтобы сохранить возможность проживания и воспитания ребенка с родными родителями, а также помогать им в сложных жизненных обстоятельствах. В исключительном случае дети будут направлены в патронатную или приемную семьи или семейные дома ребенка.

"Дети смогут жить в домах ребенка до 2023 года. К 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Эти центры будут оказывать помощь всем детям, независимо от их социального статуса и возраста", - отметил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль.

При этом он добавил, что с этого года устройство детей в детские дома станет платным, а паллиативно-реабилитационные центры будут заниматься не только теми детьми с особыми потребностями, которые проходят реабилитацию в центрах, но и оказывать всю необходимую помощь детям, которые уже воспитываются в приемных семьях.

Земельную реформу будут рассматривать три месяца

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что рассмотрение "земельного" законопроекта во втором чтении займет 2,5 – 3 месяца, и планирует общаться с лидерами тех фракций, которые внесли больше всего правок. Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады во вторник.

"Ожидания такие. Если не изменятся существенно какие-то обстоятельства, мы прогнозируем это, основываясь на сегодняшних цифрах, которые мы имеем. Сейчас в среднем рассмотрение одной поправки занимает 3 минуты. Если количество поправок разделить на 3 минуты и вычесть из этой цифры все перерывы и т.д., то это где-то – 2,5-3 месяца работы парламента", – подчеркнул Арахамия.

По его словам, тысячи правок, на которых настаивают члены фракций "Оппозиционная платформа – за жизнь" и "Батькивщина", – не что иное, как намеренное блокирование работы парламента.

Напомним, что Верховная Рада вошла в затяжной процесс земельной реформы. В законопроекте, который рассматривают в парламенте, прописаны такие новации. В частности, парламентарии уменьшили количество земли "в одни" руки с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч. Покупка земли будет разрешена только в безналичной форме, а покупателей обяжут подтверждать происхождение средств. При этом стоимость земли до 2030 года должна быть ниже ее нормативно-денежной оценки. Начальная цена – 1700 долларов за гектар. Финальная будет зависеть от района, области и конкуренции. Иностранные граждане, кроме россиян, смогут купить землю только после референдума. А продажа участков, расположенных возле государственной границы, будет запрещена.

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