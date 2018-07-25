Против Анатолия Гриценко в России возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Российской Федерации возбудил против бывшего министра обороны Анатолия Гриценко уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"). Об этом говорится в сообщении на сайте российского следственного ведомства.

"По данным следствия, … в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании "Студия 1+1" Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации", – гласит оно.

Речь идет о телевизионном выступлении экс-министра 2 июля 2017 года. Анатолий Гриценко тогда заявил, что если взрывы автомобилей в украинской столице – это действительно война, то "на каждый взорванный автомобиль в Киеве или Мариуполе должны по два взорваться в Таганроге или Москве".

Также 27 июня 2014 года в ходе ток-шоу "Шустер Live" Гриценко выразил уверенность в том, что, если бы российский президент Владимир Путин посетил Киев, то нашлись бы украинские патриоты, способные его убить. "И правильно сделали бы", – добавил бывший министр, вызвав в студии аплодисменты.

Анатолий Гриценко возглавлял украинское военное ведомство с 2005 по 2007 год. В июне нынешнего года, согласно данным социологических опросов, он мог бы рассчитывать на 7 процентов голосов на президентских выборах.