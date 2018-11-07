Против Украины Россия развернула 29 батальонных тактических групп – Минобороны

У границ Украины и на оккупированных территориях стоит огромное войско России, которое хорошо укомплектовано и готово к выполнению задач – это 29 батальонных тактических групп. Об этом сказал на Международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед" заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции, генерал-лейтенант Анатолий Петренко.

По его словам, Кремль бросает в бой против Украины не только регулярную армию, но и спецслужбы.

"К огромному сожалению, уже пятый год подряд Россия продолжает вести против Украины агрессивную войну, применяя при этом как регулярные военные силы и средства, так и весь арсенал сил специальных операций и специальных служб для ведения скрытой разведывательно-подрывной деятельности. И анализ складывающейся ситуации пока свидетельствует о том, что военная составляющая гибридной войны, она отнюдь не уменьшается", – сказал Петренко.

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Генерал отметил, что поведение России изменилось в сравнении с 2014 годом, когда агрессор применял сводные военные подразделения на ротационной основе для ведения боевых действий на территории Украины.

"Сейчас мы уже констатируем наличие постоянного военного присутствия на временно оккупированной территории и вокруг наших границ. На сегодняшний день это 29 батальонных тактических групп, которые расположены в определенном оперативном построении с высокой степенью укомплектованности и обучаемости, и могут быть применены в короткий период времени для выполнения военных задач", – подчеркнул замминистра.

Как рассказывал ранее министр обороны Степан Полторак, у России нет сил для масштабного вторжения в Украину. В то же время министр считает, что россияне могут собрать необходимое войско за несколько недель. По его словам, у границ с Украиной РФ сосредоточила 900 танков, около 80 тысяч солдат и много артиллерии.

В свою очередь военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец оценил шансы ВСУ в наступлении на фронте. По его словам, для противостояния 80-тысячной украинской группировке войск Россия должна выставить 300-400 тысяч солдат.