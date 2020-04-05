Протокол лечения от коронавируса в Украине расширят

Единый государственный протокол лечения больных коронавирусом в ближайшее время будет расширен перечнем новых лекарственных препаратов, подчеркивает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Мы создали протокол лечения... На сегодняшний день не существует ни одного лекарственного средства с показаниями COVID-19. Это все доказательная современная медицина, как лечит весь мир... Но если у нас есть хоть один шанс спасать наших граждан... я буду это делать, мы будем лечить теми средствами, которые дают результаты в разных странах", – сказал министр в эфире одного из украинских телеканалов в воскресенье вечером.

По словам министра, группа лучших врачей в стране работает над этим протоколом, продолжает рассматривать различные варианты, следит практически 24 часа в сутки, что происходит в мире.

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"Думаю, что на этой неделе они будут добавлять лекарственные средства в схемы лечения", - подчеркнул он.

Степанов отметил, что максимальные усилия медиков направлены на разработку механизма лечения, которое бы позволило минимизировать летальные последствия COVID-19.

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Как сообщалось, 2 апреля Министерство здравоохранения утвердило единый государственный протокол лечения для больных коронавирусной болезнью.

В свою очередь,бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун заявила, что эффективность и безопасность лекарственных средств, которые были утверждены Министерством здравоохранения в протоколе для лечения пациентов с коронавирусной болезнью, не были подтверждены.

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