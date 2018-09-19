Будапештский меморандум провален: назван возможный успешный выход для Украины

На сегодняшний день Украина должна ускориться в направлении интеграции НАТО и проводить одновременно переговоры со странами, подписавшими Будапештский меморандум о выполнении ими гарантий безопасности для украинской стороны, которая добровольно отказалась от своего ядерного арсенала.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политолог Александр Палий.

"Необходимо движение в НАТО. Надо понимать, что никакой замены и альтернативы для нашей безопасности не существует", – сказал он.

По словам эксперта, сегодня Украина может выносить вопрос выполнения норм Будапештского меморандума на повестку дня мировой политики, привлекая к новым переговорам стран-подписантов и обсуждая пути выхода для защиты украинских интересов. Тем не менее, украинской стороне не удастся компенсировать проблемы в секторе безопасности экономическими уступками Запада и какими-то новыми финансовыми преференциями, например, списания части госдолга и т.д.

"Безопасность не меняется на такие вещи, в частности, на списание долгов и прочее. Но в то же время сейчас Украина движется на пути сближения с НАТО, и мы не совсем остаемся на одном и том же месте в сфере безопасности и обязательств мирового сообщества в рамках Будапештского меморандума. Отношения с НАТО – очень перспективный вариант развития событий, и нам нужно делать акценты именно на этой интеграции", – добавил Палий.

Напомним, Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, после чего между Украиной, США, Россией и Великобританией был подписан "Будапештский меморандум" о гарантиях безопасности в связи с присоединением украинской стороны к Договору о нераспространении ядерного оружия.



Отметим, после того, как Россия напала на Украину, особо остро стал вопрос выполнения странами-гарантами своих обязательств перед нашей страной, но на деле все получилось печально. Так, например, в США объяснили, почему не выполняют соответствующий договор. Экс-госсекретарь Джон Керри говорил, что американцы не хотят спровоцировать еще большую нестабильность в мире.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" политолог Виталий Бала рекомендовал Украине добиваться от США возвращению к формату переговоров относительно ядерного разоружения Киева даже без участия РФ.