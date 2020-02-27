Проверки на границах: температуру измерили у десятков тысяч людей

Температуру измеряют на западных границах Украины, а также в аэропортах

За минувшие сутки на границах Украины проверку температуры прошли почти 75 тысяч человек.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"За прошедшие сутки на границе измерили температуру тела почти у 75 тысяч людей, из которых около 47 тысяч человек – на западном участке границы и более 13 тысяч человек – в аэропортах "Борисполь" и "Киев". Больных с явными признаками заболевания не было", – говорится в сообщении.

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Также стало известно, что в нескольких пунктах пропуска провели учения, целью которых стала отработка действий пограничников и медперсонала, их взаимодействие в случае, если будет обнаружен человек с признаками заболевания.

Глава Погранслужбы Сергей Дейнеко отметил, что в пунктах пропуска было обеспечено проведение температурной проверки у всех въезжающих в Украину, заверив, что оснований для паники нет, ведь все службы приложили максимум усилий, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напомним, что западным границам страны особое внимание уделяется из-за распространения вируса в Европе.

Так, в Италии, где живет и работает немало украинцев, по состоянию на утро 27 февраля было зафиксировано более 400 случаев заболевания, 12 человек умерли.

Больше читайте в специальном материале "Сегодня" о карте распространения инфекции и других важных подробностях:

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