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Проверки на границах: температуру измерили у десятков тысяч людей

27 февраля, 16:19

Температуру измеряют на западных границах Украины, а также в аэропортах

За минувшие сутки на границах Украины проверку температуры прошли почти 75 тысяч человек.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"За прошедшие сутки на границе измерили температуру тела почти у 75 тысяч людей, из которых около 47 тысяч человек – на западном участке границы и более 13 тысяч человек – в аэропортах "Борисполь" и "Киев". Больных с явными признаками заболевания не было", – говорится в сообщении.

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Также стало известно, что в нескольких пунктах пропуска провели учения, целью которых стала отработка действий пограничников и медперсонала, их взаимодействие в случае, если будет обнаружен человек с признаками заболевания.

Глава Погранслужбы Сергей Дейнеко отметил, что в пунктах пропуска было обеспечено проведение температурной проверки у всех въезжающих в Украину, заверив, что оснований для паники нет, ведь все службы приложили максимум усилий, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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Напомним, что западным границам страны особое внимание уделяется из-за распространения вируса в Европе.

Так, в Италии, где живет и работает немало украинцев, по состоянию на утро 27 февраля было зафиксировано более 400 случаев заболевания, 12 человек умерли.

Больше читайте в специальном материале "Сегодня" о карте распространения инфекции и других важных подробностях:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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проверка температура пограничники граница коронавирус гпсу

Источник: Сегодня

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