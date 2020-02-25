Проверять туристов из Италии на коронавирус почти невозможно: эксперимент "Сегодня"

Перевозчики не ведут учет пассажиров, которые едут с пересадками и по сложным маршрутам

Сегодня начали проверять на симптомы короновируса путешественников на автомобильном пункте пропуска "Тиса". Под особым вниманием транспорт из Италии. На границах обустроили специальные изоляторы. Между тем во Львов, куда чаще всего приезжают украинские заробитчане, накануне прибыл автобус из страны, где бушует коронавирус. Корреспонденты "Сегодня" встретили его пассажиров, чтобы посмотреть, как соблюдаются меры предосторожности.

Если верить объявлению в интернете, то именно на эту станцию приезжают автобусы из Италии. Пока один корреспондент встречает рейсы в столицу, его коллеги общаются с пассажирами автобусов, приехавших из Италии во Львов.

Марина Ковалева из Жмеринки вернулась из Неаполя. Никаких проверок в пути не проходила, особых мер безопасности в этом регионе нет.

"Ничего в Неаполе там такого не было, никакого ажиотажа", – говорит туристка.

Автобус с украинцами выехал из Салерно. Через Рим, Флоренцию и Киев направляется в Херсон. Водитель Назар Олейник говорит, что для перевозчиков и пассажиров ничего не изменилось:

"Мы едем по той зоне, в которой этого нет. Мы едем с юга, мы как раз это все обходим".

На Львовском автовокзале никаких мер безопасности из-за вируса не предпринимали.

Наш специалист по вирусам объясняет, что в каждом регионе должны быть противоэпидемические планы. Там прописаны проверки, а также места карантина и обсервации людей, контактировавших с больными или уехавших из потенциально опасного места.

Людмила Мухарская. председатель правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз":

"Они называются "Правила санитарной охраны территории Украины". Начинается эта работа – на границе".

Вернемся на киевский автовокзал. Если кто-то решит ввести здесь карантинные меры и проверять наших сограждан, не подхватили ли они коронавирус в Италии, то это окажется настоящей проблемой. Ведь автобусов, которые приходят сюда именно из Италии, мы не нашли. Перевозчики, которые здесь базируются, говорят, что прямых рейсов они не осуществляют – только сложные, то есть люди едут с пересадкой. Но учет таких пассажиров они не ведут. И еще нюанс – пассажиры до конечной станции часто не доезжают – выходят, например, возле метро.

Чтобы избежать болезни, наш эксперт Людмила Мухарская советует чаще мыть руки, дезинфицировать поверхности, обходить скопления людей. И даже объясняет, как надо кашлять:

"Гигиена правильная – если человек кашляет, если она чихает – мы знаем, что руками нельзя трогать рот, нос. Если надо кашлять, то надо делать в рукав".

А тем временем в Закарпатской области в больницу доставили жителя села Дыйда у которого подозревали коронавирус.

При этом во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что эпидемия китайского коронавируса уже прошла свой пик. Группа ученых заявила об успешной разработке вакцины против коронавируса, которую можно принимать в таблетках. Она активизирует иммунные процессы, в том числе в слизистых оболочках организма.

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