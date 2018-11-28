Проверяют сирены и раскупают консервы: как украинцы готовятся к военному положению

Украина входит в непривычное для себя военное положение, которое объявлено в 10 областях Украины. Многие пугаются уже одной формулировки, не особо вникая в нюансы. Другие задаются вопросами — "зачем" и "что делать". Если коротко: это не означает начала полномасштабной войны. На наши корабли в Азове напала РФ, открыв по ним огонь, поэтому Украине нужно быть готовой отразить новые возможные атаки. Военное положение позволяет "собраться с силами". При отсутствии прямого нападения жизнь простых граждан в глобальном масштабе поменяться не должна, уверяют политики.

Вообще введение ВП началось с курьеза. Вчера "Урядовий кур’єр" по ошибке напечатал первоначальный вариант указа президента — со сроком ВП 60 дней по всей стране, а не 30 и в 10 областях, как было проголосовано депутатами. Народ удивился, посмеялся, а сегодня в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины" опубликуют правильный указ. Об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам информполитики Виктория Сюмар.

Военные, полицейские и чиновники, включая транспортников, рапортуют, что готовы к работе в усиленном режиме — страна фактически уже вошла в положение. Не обошлось и без паники. В некоторых "военных" областях народ ринулся скупать товары первой необходимости.

"С вечера понедельника в Николаеве многие скупают консервы и спички", — рассказала правозащитница из Николаева Елена Кабашная. "В некоторых магазинах Одессы есть наплыв покупателей, хватают больше обычного. Например, мыло", — рассказали нам одесситы.

Эксперты настаивают, что причин для паники нет.

"Уже понятно, что ничего не исчезнет. Курс валюты возвращается на прежние отметки. Но многие жители областей, которые попали под действие военного положения, не понимают до конца, что изменится. А непонимание всегда заканчивается ажиотажем. Через пару дней все вернется в норму", — говорит гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

На местах

О готовности области к новому режиму заявил винницкий губернатор Валерий Коровий. Он уточнил, что в их регионе, который граничит с Приднестровьем, готов противотанковый ров протяженностью в 30 км.

"Был созван Совет обороны области, но ждем опубликования указа президента в "Голосе Украины", чтобы понять, что именно нужно сделать еще. Ситуация у нас спокойная. Паники нет. Проверили систему оповещения области, с ней все нормально, сверили мобилизационные планы", — рассказала "Сегодня" спикер Винницкой обладминистрации Светлана Василюк.

Противотанковым рвом, ДОТами и блиндажом оборудована и украинская граница в Черниговской области (граничит с Брянской областью РФ). Здешние пограничники также переведены на усиленный режим службы. Это означает, что они чаще обычного отправляются в дозор. Глава черниговского облсовета Игорь Вдовенко рассказал "Сегодня", что в эти дни была проверена система оповещения.

"Создан совет обороны области. Кроме того, у нас есть подразделение территориальной обороны", — уточнил он. Усилена охрана стратегических объектов. Например, военных складов.

Усилили охрану метрополитена, военных объектов, энергетических предприятий в Харьковской области. Власти планируют проверить объекты, которые могут быть задействованы при эвакуации — склады с медпрепаратами, бомбоубежища.

Замначальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж рассказал, что полиция переведена на усиленный режим работы:

"На въездах и выездах увеличено количество патрульных нарядов".

Военком Харьковского облвоенкомата Юрий Калгушкин заверил, что работа военкоматов идет в штатном режиме:

"Много жителей и организаций обратились ко мне с желанием призваться и защищать целостность и независимость Украины".

Народ будут лечить как обычно

В Минздраве успокаивают: во время военного положения обычные граждане смогут в обычном порядке получать необходимую медпомощь во всех учреждениях. При этом напомнили и о существовании совместного приказа МЗ и Минобороны, который гарантирует своевременное лечение наших бойцов, в том числе и в условиях особого режима. Согласно ему, в каждой области действует определенное количество медзаведений, готовых оказать помощь защитникам. К примеру, на Сумщине таких больниц 11, а на Харьковщине — 28, полный же список можно найти на сайте Минздрава. В этих заведениях лечат и простых людей, однако в них есть резерв коек для военных, запасы лекарств и донорской крови. Каждая такая больница может принять как минимум 10—15 военных и должна вести учет всех принятых раненых. Также при небходимости больницы могут привлечь узкопрофильных специалистов из других медучреждений.

Напомним, курс доллара в Украине поднялся выше психологической отметки из-за психологического факторов, которые проявились во время введения военного положения. Как отмечают специалисты, сам режим военного положения объективно на курс не влияет.

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