Провокации возможны, но СБУ начеку: Грицак рассказал о подготовке ко Дню независимости

24 августа Украина будет отмечать 27-ю годовщину независимости и пройдет военный парад в Киеве, где соберется большое количество людей. В связи с этим Служба безопасности перешла на усиленный режим несения службы, и принимает меры для предотвращения возможных провокаций. Об этом заявил журналистам глава СБУ Василий Грицак.

Спецслужба проверяет поступающие данные о возможных намерениях по дестабилизации ситуации, так как к праздникам в Украине, как правило, много желающих устраивать проблемы.

"Накануне празднования Дня независимости Украины СБУ принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности проведения массовых мероприятий, торжеств в Киеве и по всей территории Украины. В то же время, накануне любых государственных праздников, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что есть много желающих испортить этот праздник. В то же время, мы максимально мобилизованы, хотя, если так говорить, то СБУ мобилизована и находится в повышенной боевой готовности более четырех лет. В то же время, нами налажено нормальное, очень рабочее взаимодействие с работниками и руководством других правоохранительных органов. Проверяется ряд информаций о намерениях дестабилизировать ситуацию, но я убежден, что мы справимся и сделаем все возможное и от нас зависящее для того, чтобы праздники в Киеве и в Украине прошли мирно и спокойно", – заявил Грицак.

По его словам, 24 августа в центре столицы будет дежурить огромное количество правоохранителей, среди которых в том числе будут и оперативные сотрудники, и сотрудники центра специальных операций "А".

"Каждый имеет свое место в строю, действует межведомственный штаб и налажено взаимодействие по проверке и реагированию на любые информации об угрозе безопасности граждан или намерении дестабилизировать ситуацию в Украине", – добавил он.

На фоне возможной угрозы российских провокаций к праздникам в Украине, военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" назвал направления, где в День Независимости могут оживиться боевики. По его словам, противник готовится к обстрелам, чтобы потом обвинить в обострении "пьяных украинских военных".

В свою очередь в Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что Россия готовит на Донбассе диверсантов для терактов в Украине. Российские военные психологи проводят отбор лиц, которые склонны к совершению террористических акций и диверсий против мирного населения – как на украинской территории, так и других стран. Кроме того, теракты могут устроить и в самой России с целью провоцирования антиукраинских настроений и дискредитации Украины.