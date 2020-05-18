Провокация во время прямого эфира: Савик Шустер о скандале с Дубинским

Редакция передачи отреагировала на "слив" номеров телефонов Шустера и его бизнес-партнера в интернет

15 мая в эфире телеканала "Украина" вышла в эфир программа "Свобода слова Савика Шустера". Главной темой обсуждения стало состояние энергетической отрасли Украины.

К участию в эфире были приглашены Андрей Герус и Сергей Лещенко. Андрей Герус отказался, Сергей Лещенко – не ответил на приглашение. Также среди анонсированных в эфире гостей был и народный депутат Украины Александр Дубинский. Он был приглашен присоединиться к обсуждению по Skype. Это приглашение Александр Дубинский получил за день до выхода программы. И его участие именно по видеосвязи было подтверждено пресс-службой.

С обеда пятницы, в день выхода программы, ответственные редакторы программы "Свобода слова Савика Шустера" пытались связаться с Дубинским, чтобы заблаговременно протестировать с ним Skype-связь. Однако он не отвечал.

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О том, что Александр Дубинский собирается приехать на эфир, редакция узнала из его сообщения в Facebook менее чем за час до начала прямого эфира.

Охрана не пропустила Дубинского к съемочной площадке, поскольку свободных мест в студии не было. Коллектив программы "Свобода слова Савика Шустера" придерживается правил карантина и обеспечивает расстояние между гостями в полтора метра. Поэтому максимальное количество возможных участников программы в студии – 8 человек. Именно поэтому господину Дубинскому и было предложено принять участие в дискуссии по Skype.

Народный депутат вышел в стрим из-под дверей студии "Свобода слова Савика Шустера", в котором сказал, что через Skype не хочет участвовать в программе, несмотря на предварительные договоренности.

Во время эфира мобильные номера ведущего Савика Шустера и его бизнес-партнера Павла Елизарова были опубликованы в интернете. После чего на них началась телефонная атака с неизвестных номеров. Этот факт был воспринят не иначе как провокация.

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"Редакция программы "Свобода слова Савика Шустера" выступает за объективное освещение тем эфира. Именно поэтому мы всегда приглашаем разные стороны дискуссии. Жаль, что иногда это стремление завершается личным пиаром отдельных украинских политиков", – заявили в пресс-службе редакции.

Напомним, что возобновленное ток-шоу стартовало на ТРК "Украина" 6 сентября. Первый эфир "Свободы слова Савика Шустера" прошел с ошеломительным успехом.

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