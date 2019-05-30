"Проєкт, Атени, павза": как теперь будут учить украинский язык в школах

22 мая Кабинет министров Украины утвердил изменения в украинском правописании. Что изменится и когда?

Фото: А. Бойко.

Украинцы будут писать по-новому. Недавно Кабинет министров утвердил изменения в правописании. Отчасти он восстанавливает языковые нормы, отвергнутые советской властью. Индик, проєкт и павза вызвали бурные споры в соцсетях. Но на самом деле изменилось не так много. И касаются нововведения в основном слов иностранного происхождения.

Что на самом деле меняется в украинском правописании, и как эти изменения будут внедряться в школах и в тестах Внешнего независимого оценивания, выяснял сайт "Сегодня".

Почему правописание изменили

Кабмин утвердил новое правописание именно сейчас не случайно. Сто лет назад (17 мая 1919) Украинская академия наук приняла "Главные правила украинского правописания". Это первое в истории Украины официальное общегосударственное правописание. Чтобы упорядочить правила языка, в 1927 году созвали Всеукраинскую конференцию по правописанию в Харькове. Над проектом несколько лет работали лингвисты из Приднепровья и западноукраинских земель. А в сентябре 1928 года нарком просвещения УССР Николай Скрипник утвердил это правописание. Со временем советская власть объявила его националистическим и указанием из Москвы в украинский язык внесли существенные изменения, чтобы приблизить его к русскому. Николая Скрипника уволили и начали преследовать, в конце концов он покончил с жизнью.

Репрессированное "харьковское" правописание долгое время оставалось действующим на западноукраинских землях и использовалось диаспорой.



Фото: А. Яремчук

Только с получением Независимости Украина вернула некоторые из норм: букву ґ , которая была запрещена в советские времена, и звательный падеж.

В 2015 году Кабинет министров создал Украинскую национальную комиссию по вопросам правописания. И в прошлом 2018 году году языковеды предложили новый проект. В частности, он возвращает ряд особенностей "харьковского" правописания, восстановление которых характерно для языка и имеет основания. Но большинство норм все же останутся в истории: например, языковеды даже не обсуждали восстановление написания таких слов как лямпа, клясичний, и другие. Также не прошла наачальная буква и в написании таких слов как индик (слово это широко обсуждалось в соцсетях, но написание его остается привычным – індик), инший, инакше .

22 мая Кабинет министров утвердил новое правописание. Своим постановлением правительство отменило действующее правописание, но новое до сих пор не опубликовало. Однако новые нормы обнародовал Институт языкознания им. А. А. Потебни.

Что изменилось на самом деле

"Проект" отныне "проєкт".

Долгое время это слово было исключением из правил. Украинскому языку присуще чередование согласных и гласных. Если две согласные могут встречаться подряд, то две гласные – нет. А в словах иноязычного происхождения вторая согласная – йотированная (например, траєкторія). Поэтому логично, что правильно говорить "проєкт" и "проєкция".

Меньше дефисов

Мінісукня, ексміністр и вебсайт . Теперь в этих словах дефис не нужен. Правило такое: если первая часть слова обозначает количественное проявление чего-нибудь, то слово пишем вместе. Это приставки: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-.

Также вместе следует писать слова с первым иноязычным компонентом: анти-, контр-, вице-, экс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-.

Пів – это отдельное слово

Ранее пів нужно было писать через дефис, апостроф или вместе с последующим словом. Однако это отдельное слово, обозначающее половину, поэтому его следует писать отдельно. Правильно будет: пів хвилини, пів яблука, пів Києва.

Если же пів с существительным – единое понятие и не означает половину, то их пишем вместе: південь, півкуля, півмісяць, півострів.

Слово "священник" пишем с удвоением -нн-.

Ранее это слово было с одним н, хотя письменник, годинник – с двумя.

Можно как Г, так и Ґ .

Иностранные имена или фамилии со звуком [g] можно передавать как украинской Г, так и Ґ. Не будет ошибкой произносить и писать: Вергілій і Верґілій, Георг і Ґеорґ, Гуллівер і Ґуллівер.

Авдиторія и павза возвращаются в обиход параллельно со словами аудиторія и пауза .

В словах, происходящих из древнегреческого и латинского языков, буквосочетание au передается через ав: авторитет, лавра, Аврора, Павло. Но так как некоторые слова уже привычно передавать через ау, то допускаются два варианта: авдієнція и аудієнція, авдиторія и аудиторія, лавреат и лауреат, павза и пауза, фауна и фавна.

Катедра и етер будут использоваться параллельно с кафедрою и ефіром .

Дело в том, что буквосочетание th в словах греческого происхождения передаются буквой т: аптека, астма, бібліотека, театр. Поэтому в словах, в которых стало привычным употреблять ф, допускается вариантность: анатема и анафема, етер и ефір, катедра и кафедра, логаритм и логарифм, міт и міф, Атени и Афіни, Бористен и Борисфен и др.

Ирій и Иріда , но без индика .

Больше всего споров относительно нового правописания было из-за слова индик. Действительно, такой вариант был в проекте, но языковеды решили не трогать птицу. Поэтому в начале этого слова и подобных ему обычно пишем в соответствии с произношением: іграшка, індик, іноді, іржа. Но некоторые слова имеют варианты с и : ирий и ірий, ірод и ирод (очень жестокий человек). И пишем в начале отдельных восклицаний (ич!), частицы (ич який хитрий), глагола икати и производного от него существительного икання. И в начале слова употребляем в некоторых именах собственных, происходящих из тюркских и других языков, в соответствии с их произношения в этих языках: ийбен, ир, Ич-оба, Кім Чен Ин.

Незалежности, Білоруси, Руси, любови, осени – так можно употреблять в родительном падеже слова Незалежність, Білорусь, Русь, любов, осінь .

Такой вариант написания слов допускается параллельно с буквой і в конце. Правило звучит так:

"В родовом и дательном падежах единственного числа существительные третьего склонения имеют окончание -і: гідності, крові, любові, моці, незалежності, нехворощі, ночі, осені, Русі, солі. Существительные на -ть после согласного, а также слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь в родительном падеже единственного числа могут приобретать как вариант окончание -и: гідности, незалежности, радости, смерти, чести, хоробрости; крови, любови, осени, соли, Руси, Білоруси".

Філологиня и дияконеса – теперь так правильно называть женщин, которые являются філологами или дияконами.

Новое правописание нормирует феминитивы в украинском языке. Для этого нужно лишь к существительному мужского рода добавить суффикс -к-, -иц-(я), -ин-(я), -ес- и другие.

Самым употребляемым является суффикс -к-, потому что он сочетается с различными типами оснований: авторка, дизайнерка, директорка, редакторка, співачка, студентка, фігуристка и тому подобное.

Суффикс -иц- (я) присоединяем к основам на -ник: верстальниця, набірниця, порадниця и -ень: учениця.

Суффикс -ин- (я) соединяем с основами на -ець: кравчиня, плавчиня, продавчиня; на гласный: майстриня, філологиня; бойкиня, лемкиня.

Суффикс -ес редкоупотребляемый: дияконеса, патронеса, поетеса.

Как правописание будет внедряться в школах и на ВНО

Как школы будут переходить на новое правописание, в Министерстве образования еще не определили. Сайту "Сегодня" в ведомстве рассказали, что постановление о введении готовится и будет опубликовано на портале министерства. Документ могут подготовить в течение нескольких дней.



Фото: А. Бойко

Вполне вероятно, что с 1 сентября школьники будут изучать новые правила украинского языка. В постановлении и будет указан период, в течение которого произойдет переход к новым языковым нормам.

Украина уже имеет опыт внедрения нового правописания. Например, как мы уже вспоминали выше, в 1990-х, когда было согласовано действующее правописание, в азбуку вернули букву Ґ и звательный падеж.

"На самом деле, объем инноваций в правописании не критичен. Вряд ли это кому-то сильно осложнит жизнь. Разумеется, все это пройдет через образовательные учреждения. Пока школьники не научатся новому правописанию, никто им плохих оценок за несоблюдение каких-то новых норм ставить будет. Вообще, на это предусмотрен определенный переходный период, но как долго он продлится – определит уже Министерство образования и науки", – пояснил интернет-изданию "ГОРДОН" директор Института языкознания имени О.О. Потебни Национальной академии наук, профессор, доктор филологических наук Богдан Ажнюк.

Напомним, недавно в Министерстве образования озаботились тем, чтобы решить проблему школ, в которых нет туалетов – такие еще остались в Украине. Подробности – в сюжете "Сегодня".

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