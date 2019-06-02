"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании
Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов
После затяжных баталий Кабмин на прошлой неделе наконец утвердил новыенормы украинского правописания, над которыми Нацкомиссия по вопросам правописания работала целых пять лет. В ожидании окончательной редакции текста документа в соцсетях и на форумах разгорелись дискуссии. Пока часть народа одобряла "исконно украинское написание" и максимальный уход от русификации, другая — активно шутила в соцсетях на тему вариативного написания "индик" вместо привычного "індик". Третьи и вовсе — радовались феминитивам.
Институт языкознания им. Потебни поставил точку в спорах, опубликовав окончательный вариант новых правил (см. инфографику). Несмотря на скептицизм, эпохальных изменений в языке не произошло, наоборот, как отмечают переводчики и редактора, многие вещи стали понятнее и легче для запоминания. Например, написание "пів" раздельно — "пів куля", "пів будинку", "пів Європи".
"Раньше было три правила: слитно, через дефис, раздельно. Сейчас — одно. Это упрощает запоминание", — считает переводчик Геннадий Шпак.
С ним не соглашается редактор Светлана Ильник — нет уж, я уж лучше буду писать "половина". Феминитивы типа "редакторка", "дизайнерка" или "членкиня" в целом приняты благосклонно — многие писатели и СМИ уже активно применяли эти формы и ранее, однако некоторые учителя отмечают, что подобная норма усложнит изучение языка иностранцами. Наконец, вариативность написания некоторых слов, по мнению экспертов, на самом деле не усложняет, а упрощает правописание и обогащает язык, а как писать "авдиторія" или "аудитория" — это теперь личное дело каждого, а не ошибка.
Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что Россия созывала Совбез ООН из-за украинского языка. РФ хотела обсудить с миром, как жить украинцам после принятия закона о языке.
Однако заседание так и не состоялось. Позже США и ЕС объяснили причины отказа от рассмотрения. По их словам этот вопрос является внутренним делом суверенного государства и не несет угроз миру и безопасности.
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