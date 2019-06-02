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"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

2 июня, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Фото: Pixabay

После затяжных баталий Кабмин на прошлой неделе наконец утвердил новыенормы украинского правописания, над которыми Нацкомиссия по вопросам правописания работала целых пять лет. В ожидании окончательной редакции текста документа в соцсетях и на форумах разгорелись дискуссии. Пока часть народа одобряла "исконно украинское написание" и максимальный уход от русификации, другая — активно шутила в соцсетях на тему вариативного написания "индик" вместо привычного "індик". Третьи и вовсе — радовались феминитивам.

Фото: Сегодня

Институт языкознания им. Потебни поставил точку в спорах, опубликовав окончательный вариант новых правил (см. инфографику). Несмотря на скептицизм, эпохальных изменений в языке не произошло, наоборот, как отмечают переводчики и редактора, многие вещи стали понятнее и легче для запоминания. Например, написание "пів" раздельно — "пів куля", "пів будинку", "пів Європи".

"Раньше было три правила: слитно, через дефис, раздельно. Сейчас — одно. Это упрощает запоминание", — считает переводчик Геннадий Шпак.

С ним не соглашается редактор Светлана Ильник — нет уж, я уж лучше буду писать "половина". Феминитивы типа "редакторка", "дизайнерка" или "членкиня" в целом приняты благосклонно — многие писатели и СМИ уже активно применяли эти формы и ранее, однако некоторые учителя отмечают, что подобная норма усложнит изучение языка иностранцами. Наконец, вариативность написания некоторых слов, по мнению экспертов, на самом деле не усложняет, а упрощает правописание и обогащает язык, а как писать "авдиторія" или "аудитория" — это теперь личное дело каждого, а не ошибка.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что Россия созывала Совбез ООН из-за украинского языка. РФ хотела обсудить с миром, как жить украинцам после принятия закона о языке.

Однако заседание так и не состоялось. Позже США и ЕС объяснили причины отказа от рассмотрения. По их словам этот вопрос является внутренним делом суверенного государства и не несет угроз миру и безопасности.


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Тег язык, украинский язык, нормы, правописание

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АВТОРЫ:

Мария Пирогова , Станислав Платонов

Источник:

Сегодня

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