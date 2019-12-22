Прожиточный минимум в Украине хотят приблизить к реальному: стали известны детали

Пересмотреть собираются не только цены, но и состав товаров и услуг в "корзинке" украинца

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В Украине могут полностью изменить не только размер прожиточного минимума, но и методологию его расчета. Об этом говорилось на прошедших недавно парламентских слушаниях на тему "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине".

Вскоре, похоже, придется вводить еще одну "разновидность" прожиточного минимума – реальный. Дело в том, что, как признала во время парламентских слушаний Юлия Соколовская, даже фактический прожиточный минимум (тот, который 4218 грн) сегодня рассчитывается по давно устаревшей методике и без учета медицинских и социальных научно обоснованных нормативов.

Как писал сайт "Сегодня", порядок расчета прожиточного минимума на протяжении нескольких лет оспаривала ОО "Открытая Украина" и ее руководитель, юрист Станислав Батрин. В ноябре этого года суд вынес решение, обязывающее Кабмин пересчитать размер прожиточного минимума в соответствии с украинским законодательством.

И речь идет не только о "правильных" ценах. Необходимо также пересмотреть набор продуктов и услуг, которые включены в потребительскую корзину и на основании которых рассчитывается размер прожиточного минимума.

Как заявила с парламентской трибуны во время слушаний в ВР вице-спикер Елена Кондратюк, "к категории бедных людей, по стандартам ООН и Евросоюза, относят не только тех, кто имеет мизерные заработки. Бедность в современном понимании – это недоступность целого ряда базовых социальных, медицинских и IT-услуг, автомобилей, смартфона, стиральной машины, компьютера и т.д. Бедность – это когда семьи тратят большую часть средств на продукты питания, на оплату тарифов, это жизнь от зарплаты до зарплаты, когда нет возможности откладывать деньги на будущее и непредвиденные расходы".

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В настоящее время в потребительскую корзину украинцев и, соответственно, в прожиточный минимум не включены расходы на мобильные телефоны и ноутбуки, на интернет, даже на стиральную машину и пылесос. В то время как, например, в Великобритании в потребительскую корзину входят даже услуги садовника и билеты на футбол, во Франции – косметика, посещение салонов красоты и покупка корма для домашних животных.

Что же касается структуры трат, то, по информации народного депутата Михаила Цимбалюка, в развитых странах доля продуктов питания невелика.

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Например, в США люди тратят на еду в среднем 6,4% своих доходов, в Канаде – 9,1%. В Кении и Камеруне, которые считаются одними из самых нуждающихся государств, жители тратят на пропитание 46,7 и 45,6% доходов. В Украине же, по данным Госстата, среднестатистическая семья выделяет на продукты питания 49,4% доходов (по последним данным за I полугодие 2019-го). Еще более 17% уходит на коммунальные услуги.

Напомним, бюджет-2020 предусматривает повышение прожиточного минимума на 550 гривен. Плановое повышение должно состояться в январе, июле и декабре.

Подробности о том, как изменится ситуация, читайте в нашей статье "Прожиточный минимум: кому поднимут первому и как будут считать".

Что рассказывала о прожиточном минимуме министр социальной политики Юлия Соколовская, смотрите в сюжете канала "Украина 24":

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