Прозрачный энергорынок приближает Украину к Евросоюзу – эксперты

В Украине второй месяц работает новая модель энергорынка. Это – еще один шаг к вхождению Украины в Евросоюз. В результате реформы уже появилась конкуренция между поставщиками за потребителей электроэнергии. Корреспонденты "Сегодня" расспросили у украинцев, что они знают об энергореформе и почувствовали ли изменения.

Что такое новый энергорынок и зачем он нужен, украинцы знают, но в общих чертах.

"Он нужен для того, чтобы была конкуренция", – отвечает нам один из киевлян.

"Чтобы больше было поставщиков", – добавляет жительница Киева.

"Чтобы регулировать цену на электричество, чтобы она была рыночная, а не регулировалась непонятно кем и непонятно где", – ответил "Сегодня" еще один житель столицы.

Конкуренция среди поставщиков, действительно — главное преимущество энергореформы, которая в Украине началась еще 2 года назад.

"Одним из результатов энергореформы должно стать то, что потребитель сам будет выбирать поставщика электроэнергии", – говорит эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

Такая модель десятки лет работает в Европе. После реформирования энергорынков в каждой стране появились сотни поставщиков электроэнергии. Избирать и изменять их потребители могут даже через интернет — когда захочется.

Высокая конкуренция между компаниями, которые продают киловатты, снизила цену электроэнергии. А, чтобы поощрять клиентов, им время от времени дарят билеты на футбол, в кино, или даже счетчики, позволяющие экономить.

"Любая высококонкурентная среда — это благо", – говорит руководитель ГП "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

С 1 июля этого года Европейская модель энергорынка начала работать и в Украине.

"Проблем нет, и очевидных проблем, о которых рассказывали еще до внедрения рынка, будто бы будет катастрофа, тоже нет", – подчеркивает эксперт по вопросам энергетики Александр Трохимец.

В каждом регионе уже работают десятки поставщиков электроэнергии. Новый энергорынок пришел на смену ручному регулированию цены на киловатты.

"Я еще не почувствовал, что он работает", – говорит один из опрошенных "Сегодня" киевлян.

Пока почувствовали только промышленники. Поставщики сейчас конкурируют с помощью цен и тарифов за каждое предприятие.

Соревноваться за население энергетические компании начнут уже в 2020 году. К тому времени будет действовать механизм, который фиксирует цену.

"Цена для потребителей в конечном счете будет экономически обоснованной. То есть, грубо говоря, сколько тратит производитель на производство этой электроэнергии, столько потом, соответственно, и потребитель оплачивает", – объясняет эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

Впрочем, против энергорынка выступают ферросплавщики. Через суд они добились временной скидки для своих заводов на тариф госпредприятия "Укрэнерго".

"Это недопустимо и не понятно с правовой точки зрения", – уверен эксперт по вопросам энергетики Александр Трохимец.

Пока ситуация с тарифами ферросплавщикам не закончилась, над реформированным энергорынком нависла новая угроза желания определенных бизнес групп искусственно снизить цену на электричество. А это создаст дефицит угля на теплоэлектростанциях, а затем коллапс в энергосистеме, прогнозируют энергоексперты.

Напомним, с 1 июля в Украине введен новый оптовый рынок электроэнергии в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом "О рынке электрической энергии". Запуск рынка — это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.

После запуска нового рынка электроэнергии ежесуточно увеличивается ее импорт, что влияет на снижение цен на рынке.

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