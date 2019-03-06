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Прячем шубы и достаем зонты: в Украину придут тепло и весенние дожди

Сегодня, 09:01

В ближайшие несколько дней в Украине значительно потеплеет, но к началу следующей недели погоду подпортят мартовские ливни

Фото: Pixabay
Прячем шубы и достаем зонты: в Украину придут тепло и весенние дожди //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f6f/8f3/5c7f6f8f3c2dc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f6f/8f3/5c7f6f8f3c2dc.jpg Украина В ближайшие несколько дней в Украине значительно потеплеет, но к началу следующей недели погоду подпортят мартовские ливни

Начиная со среды, 6 марта, и до субботы, 9 марта, в Украину придет настоящее весеннее тепло. Но вместе с ним уже с воскресенья страну накроет дождями. Об этом сообщили в украинском Гидромтцентре.

Так, в среду, 6 марта, по всей территории Украины прогнозируется сухая и солнечная погода. Воздух прогреется до +5-8 градусов, местами на юге до +13.

В четверг, 7 марта, погода будет схожей с предыдущим днем. Дождей не прогнозируют, а на западе Украины потеплеет еще больше – местами до +15.

В пятницу, 8 марта, весеннее тепло с запада распространится дальше на восток страны. Везде будет сухо и солнечно от +9 до +15 тепла. Лишь на востоке страны немножко прохладнее – до +5-7.

А уже в субботу, 9 марта, в Украину придут дожди. Сухо будет лишь в части центральных областей и на юго-востоке. На остальной территории прогнозируют дождливую погоду. Но при этом будет тепло, до +10-12.

В воскресенье, 10 марта, дождливая погода полностью накроет Украину. На западе, в центре и на севере страны похолодает до +7-9, на остальной части Украины будет теплее, но +11-13, но также дождливо.

Как мы сообщали, в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги аномально теплой зимы. Ученые также рассказали, когда было холоднее всего зимой, а какой день стал самым теплым.

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Тег тепло, потепление, прогноз погоды, дожди, гидрометцентр, погода в Украине

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