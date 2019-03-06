Прячем шубы и достаем зонты: в Украину придут тепло и весенние дожди
В ближайшие несколько дней в Украине значительно потеплеет, но к началу следующей недели погоду подпортят мартовские ливни
Начиная со среды, 6 марта, и до субботы, 9 марта, в Украину придет настоящее весеннее тепло. Но вместе с ним уже с воскресенья страну накроет дождями. Об этом сообщили в украинском Гидромтцентре.
Так, в среду, 6 марта, по всей территории Украины прогнозируется сухая и солнечная погода. Воздух прогреется до +5-8 градусов, местами на юге до +13.
В четверг, 7 марта, погода будет схожей с предыдущим днем. Дождей не прогнозируют, а на западе Украины потеплеет еще больше – местами до +15.
В пятницу, 8 марта, весеннее тепло с запада распространится дальше на восток страны. Везде будет сухо и солнечно от +9 до +15 тепла. Лишь на востоке страны немножко прохладнее – до +5-7.
А уже в субботу, 9 марта, в Украину придут дожди. Сухо будет лишь в части центральных областей и на юго-востоке. На остальной территории прогнозируют дождливую погоду. Но при этом будет тепло, до +10-12.
В воскресенье, 10 марта, дождливая погода полностью накроет Украину. На западе, в центре и на севере страны похолодает до +7-9, на остальной части Украины будет теплее, но +11-13, но также дождливо.
Как мы сообщали, в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги аномально теплой зимы. Ученые также рассказали, когда было холоднее всего зимой, а какой день стал самым теплым.
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