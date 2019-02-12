Прямая линия: "Что украинцы думают о браке"
Молодежь все меньше стремится в ЗАГС, а штамп в паспорте становится все менее актуальным в современных отношениях.
Современная семья: что происходит с институтом брака в Украине? Молодежь все меньше стремится в ЗАГС, а штамп в паспорте становится все менее актуальным в современных отношениях. Что это, серьезный кризис общества или новомодные тенденции? Приведет ли это к тому, что люди в принципе перестанут жениться? В этом сайт "Сегодня" попробует разобраться вместе с экспертами.
В четверг, 14 февраля, в День влюбленных сайт "Сегодня" проводит прямую линию круглого стола, на который приглашены:
- Наталья Лавриненко – кандидат философских наук, старший научный сотрудник института социологии Национальной Академии Наук Украины
- Павел Ковчег – ведущий, руководитель ивент-агенства K-Family.
Следите за прямой трансляцией круглого стола на сайте "Сегодня" (https://www.segodnya.ua/tv.html ), а также на нашей странице в Facebook (https://www.facebook.com/segodnyaonline/)
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