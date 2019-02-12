Прямая линия: "Что украинцы думают о браке"

Молодежь все меньше стремится в ЗАГС, а штамп в паспорте становится все менее актуальным в современных отношениях.

Фото: Pixabay

Прямая линия: "Что украинцы думают о браке" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2fc/249/5c62fc249f933.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2fc/249/5c62fc249f933.jpg 2019-02-12T19:36:00+02:00 Украина Молодежь все меньше стремится в ЗАГС, а штамп в паспорте становится все менее актуальным в современных отношениях.

Современная семья: что происходит с институтом брака в Украине? Молодежь все меньше стремится в ЗАГС, а штамп в паспорте становится все менее актуальным в современных отношениях. Что это, серьезный кризис общества или новомодные тенденции? Приведет ли это к тому, что люди в принципе перестанут жениться? В этом сайт "Сегодня" попробует разобраться вместе с экспертами.

В четверг, 14 февраля, в День влюбленных сайт "Сегодня" проводит прямую линию круглого стола, на который приглашены:

- Наталья Лавриненко – кандидат философских наук, старший научный сотрудник института социологии Национальной Академии Наук Украины

- Павел Ковчег – ведущий, руководитель ивент-агенства K-Family.

Следите за прямой трансляцией круглого стола на сайте "Сегодня" (https://www.segodnya.ua/tv.html ), а также на нашей странице в Facebook (https://www.facebook.com/segodnyaonline/)

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