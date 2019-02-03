Прямая линия: "Реалистичен ли план Сайдика и нужен ли он Украине"
Сайт "Сегодня" вместе с экспертами хочет разобраться в новом варианте мирного плана для Донбасса
Специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик озвучил план мирного урегулирования конфликта на Донбассе. План не нов: он уже был представлен на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане. Тем не менее, особой реакции на него официальных лиц не наблюдалось до тех пор, пока подробности плана не были раскрытии Сайдиком в интервью австрийской газете Kleine Zeitung.
На данный момент относительно плана мирного урегулирования, предложенного Сайдиком, высказались практически все официальные лица, включая представителей Украины, России, Германии, США. Оценки – от острожного оптимизма до крайнего скепсиса.
Так чем же все-таки является план Сайдика? Реализуем ли механизм урегулирования, предложенный спецпредставителем главы ОБСЕ? В этом сайт "Сегодня" попробует разобраться вместе с экспертами.
В понедельник, 4 февраля, в 15.00 сайт "Сегодня" покажет прямую линию круглого стола, на который приглашены:
- Петр Бурковский, глава Центра проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований;
- Александр Левченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине (по совместительству) в 2010-2017 годах;
- Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, Заместитель начальника Генштаба ВСУ в 2006-2010 годах;
- Владимир Фесенко, политолог.
В ходе обсуждения мы попытаемся получить ответы, как на вышеперечисленные, так и на другие вопросы:
- Насколько серьезно Европа и Запад в целом настроены помочь урегулированию конфликта на Донбассе уже в ближайшее время.
- Риски предложенного плана для Украины.
- План Сайдика – это механизм реализации Минских соглашений, или все же нечто другое?
- Если не план Сайдика, то что?
Трансляция прямой линии 4 февраля в 15.00 будет доступна на сайте "Сегодня", а также на страничке сайта "Сегодня" в Facebook.
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