Прямая линия: "Реалистичен ли план Сайдика и нужен ли он Украине"

Сайт "Сегодня" вместе с экспертами хочет разобраться в новом варианте мирного плана для Донбасса

Фото: Getty Images

Прямая линия: "Реалистичен ли план Сайдика и нужен ли он Украине" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/72a/ebc/5c572aebcc52d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/72a/ebc/5c572aebcc52d.jpg 2019-02-03T20:03:00+02:00 Украина Сайт "Сегодня" вместе с экспертами хочет разобраться в новом варианте мирного плана для Донбасса

Специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик озвучил план мирного урегулирования конфликта на Донбассе. План не нов: он уже был представлен на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане. Тем не менее, особой реакции на него официальных лиц не наблюдалось до тех пор, пока подробности плана не были раскрытии Сайдиком в интервью австрийской газете Kleine Zeitung.

На данный момент относительно плана мирного урегулирования, предложенного Сайдиком, высказались практически все официальные лица, включая представителей Украины, России, Германии, США. Оценки – от острожного оптимизма до крайнего скепсиса.

Так чем же все-таки является план Сайдика? Реализуем ли механизм урегулирования, предложенный спецпредставителем главы ОБСЕ? В этом сайт "Сегодня" попробует разобраться вместе с экспертами.

В понедельник, 4 февраля, в 15.00 сайт "Сегодня" покажет прямую линию круглого стола, на который приглашены:

- Петр Бурковский, глава Центра проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований;

- Александр Левченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине (по совместительству) в 2010-2017 годах;

- Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, Заместитель начальника Генштаба ВСУ в 2006-2010 годах;

- Владимир Фесенко, политолог.

В ходе обсуждения мы попытаемся получить ответы, как на вышеперечисленные, так и на другие вопросы:

- Насколько серьезно Европа и Запад в целом настроены помочь урегулированию конфликта на Донбассе уже в ближайшее время.

- Риски предложенного плана для Украины.

- План Сайдика – это механизм реализации Минских соглашений, или все же нечто другое?

- Если не план Сайдика, то что?

Трансляция прямой линии 4 февраля в 15.00 будет доступна на сайте "Сегодня", а также на страничке сайта "Сегодня" в Facebook.

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