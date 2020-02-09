Прямо под камерами наблюдения: ТОП самых дерзких краж в людных местах

Чаще всего крадут в супермаркетах и больших магазинах электронной техники

Ограбил одноклассников на встрече выпускников. Воры уже не стесняются "работать" на публике, под прицелом камер наблюдения. Новости "Сегодня" собрали ТОП самых дерзких краж в людных местах.

Кражу на встрече выпускников сняли камеры наблюдения в Николаеве. Мужчина воспользовался моментом, пока бывшие школьные товарищи танцевали, и обчистил их сумки. Похитил около четырех тысяч гривен. По иронии судьбы, воришка оказался полицейским.

В одном из супермаркетов Черкасс ограбили женщину. Несмотря на большое количество людей, ловкач приблизился к жертве, осторожно достал из кармана телефон и скрылся.

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Похожая ситуация произошла в киевском супермаркете. Пока одна из посетительниц клала вещи в камеру хранения, воришка успел вытащить из кармана гаджет и убежать.

Во Львовской области неизвестные обокрали магазин бытовой техники. Мужчина отвлекал продавщицу, а его напарница делала вид, что рассматривает товар. За считанные секунды она схватила одну вещь и, не спеша, вышла из зала.

Магазин электроники ограбили в Киеве. Судя по видео, в схеме участвовали девушки. Две отвлекали продавцов, а третья тем временем украла два ноутбука и положила их себе в сумку.

Также ранее новости "Сегодня" сообщал и том, как в Киеве женщина украла одежду в детском саду. Под предлогом трудоустройства злоумышленница пришла в заведение и, воспользовавшись отсутствием других людей в комнате, надела чужое пальто и ушла.

Напомним, за октябрь 2019-го в столице и Киевской области правоохранители раскрыли ряд резонансных преступлений. В Печерском районе задержали двух аферистов, которые на Крещатике обманули киевлянку во время обмена валюты.

Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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