"Прямое попадание": офицер ВСУ показал уничтожение блиндажа ДНР и назвал потери боевиков
Оккупанты потеряли убитыми и ранеными семь человек, сообщает «Штирлиц»
В районе поселка Пикузы (бывшее Коминтерново) Волновахского района Донецкой области, расположенного в 15 км от подконтрольного Украине Мариуполя, по позициям боевиков т.наз. "ДНР" был нанесен удар, в результате которого был взорван блиндаж противника, четверо оккупантов были уничтожено, а еще трое – получили ранения.
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, боевики побеспокоили "осиный рой".
"В некоторых случаях ОСы приглашают в гости старших братьев с планеты Отрикс, – заинтриговал офицер ВСУ. – Так было и в этот раз! Прямое попадание в блиндаж и, по данным разведки, знаменитая "200-я бригада" (т.е. уничтоженные боевики. – Ред.) пополнилась четырьмя представителями оккупантов, а трое улетели зализывать свои раны".
Ранее сайт "Сегодня" сообщал о потерях противника за январь-2019. По данным украинской разведки, на Донбассе было уничтожено и ранено 150 боевиков . При этом оккупанты "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности.
Также сообщалось о том, что "большие осы" накрыли командный пункт противника и боевики понесли потери в районе Попасной Луганской области.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Прямое попадание": офицер ВСУ показал уничтожение блиндажа ДНР и назвал потери боевиков". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери
Российские наемники трижды применяли запрещенное «Минском» вооружение
На Донбассе уничтожены два предателя Украины: в ВСУ показали фото боевиков
Одному из них было всего 21 год, которому не помогло при ранении просроченное обезболивающее