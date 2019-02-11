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"Прямое попадание": офицер ВСУ показал уничтожение блиндажа ДНР и назвал потери боевиков

Сегодня, 09:06

Оккупанты потеряли убитыми и ранеными семь человек, сообщает «Штирлиц»

"Прямое попадание": офицер ВСУ показал уничтожение блиндажа ДНР и назвал потери боевиков Украина Оккупанты потеряли убитыми и ранеными семь человек, сообщает «Штирлиц»

В районе поселка Пикузы (бывшее Коминтерново) Волновахского района Донецкой области, расположенного в 15 км от подконтрольного Украине Мариуполя, по позициям боевиков т.наз. "ДНР" был нанесен удар, в результате которого был взорван блиндаж противника, четверо оккупантов были уничтожено, а еще трое – получили ранения.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.   

По его словам, боевики побеспокоили "осиный рой".

"В некоторых случаях ОСы приглашают в гости старших братьев с планеты Отрикс, – заинтриговал офицер ВСУ. – Так было и в этот раз! Прямое попадание в блиндаж и, по данным разведки, знаменитая "200-я бригада" (т.е. уничтоженные боевики. – Ред.) пополнилась четырьмя представителями оккупантов, а трое улетели зализывать свои раны".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о потерях противника за январь-2019. По данным украинской разведки, на Донбассе было уничтожено и ранено 150 боевиков . При этом оккупанты "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности.

Также сообщалось о том, что "большие осы" накрыли командный пункт противника и  боевики понесли потери в районе Попасной Луганской области.

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Тег Мариуполь, штирлиц, коминтерново, потери боевиков, блиндаж, Пикузы

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