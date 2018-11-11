Березовец: Псевдовыборами на Донбассе Кремль загнал себя в тупик

Проведением фейковых выборов Кремль еще больше осложняет для себя задачу выхода из тупика. Об этом у себя на странице в Facebook заявил политолог Тарас Березовец.

По его словам, эти "выборы" – спектакль, приурочен к украинским выборам в 2019 году. И несмотря на присутствие "пропутинской гвардии в ЕС", Европа и США в целом не одобряет их проведение.

"Фейковые выборы в ОРДЛО важны для Кремля в силу того, что срежиссированный спектакль по "избранию" Пушилина и Пасечника приурочен к украинским выборам в следующем 2019 году. Именно с целью максимальной легитимации фейкового голосования в Донецк сегодня подвезли всю пропутинскую гвардию в ЕС, включая тяжеловеса, депутата ПАСЕ от Франции Тьери Мариани. По замыслу Кремля, не связанные с военными преступлениями Пушилин и Пасечник могут пригодиться на случай благоприятного для россиян итога выборов в Украине. Очевидно что они, как "легитимно избранные" представители т. н. "народных республик", смогут в случае необходимости вступить в переговоры с официальным Киевом уже в будущем году. Таких намерений и надежд в Москве, собственно, и не скрывают", – говорит Березовец.

Но мнению политолога, "послания" Кремля не были услышаны ни Украиной, ни мировым сообществом. Кроме того, их проведением Кремль еще больше загнал себя в тупик.

"Неожиданно широкое празднование Дня народного единства России, отмеченное в псевдореспубликах, по замыслу Кремля, должно было послать Западу сигнал о будущем включении ДНР/ЛНР в состав РФ. И стать своего рода разменной монетой. Тем не менее, этот шантаж был проигнорирован как руководством Украины, так и западных стран. Блеф о будущем "народных республик" как субъектов России не находит адресата. Однако, пойдя на срыв Минского процесса, Путин не просто взял на себя полную ответственность за состояние дел на оккупированных территориях, но и обозначил возможные пределы последующих шагов. Которые, в случае неблагоприятного для него исхода украинских выборов могут включать и государственное признание независимости ЛДНР", – дополняет эксперт.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест в связи с попытками России провести псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

А президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев, вынужденных проживать на оккупированных территориях Донбасса, не идти на "псевдовыборы".

Как сообщают СМИ, на "псевдовыборы" на Донбассе пришло много людей. Но, как сообщили "Сегодня" жители Донецка, на самом деле людей очень немного и большинство пришли для того, чтобы купить дешевые овощи, выставленные на продажу на ярмарках возле "избирательных участков".



