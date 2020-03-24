Психолог объяснила, почему украинцы скупают гречку и туалетную бумагу

Украинцы скупают гречку, туалетную бумагу и другие товары из-за того, что не могут справляться со своими эмоциями. Из-за тревоги и переживаний отключаются защитные механизмы. В таких ситуациях человек не может анализировать полученную информацию, рассказала сайту "Сегодня" Надежда Тарасова, психотерапевт Винницкой областной психоневрологической больницы им. Ющенко.

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"Человека накрывает волна переживаний, и в таком состоянии рациональная часть психики не может справиться с тем количеством эмоций, которые появляются. Это состояние называется "эмоциональное мышление". В этом состоянии человек не способен анализировать полученную информацию. Он может только переживать и эмоционально действовать. Чтобы понять это состояние, представьте человека, который плывет в море и его действительно накрывает волна. Очень трудно в такой момент не устрашиться", – говорит психолог.

Если человек более или менее понимает, что происходит в его внутреннем мире, пытается справляться со своими тревогами, а не подавлять их, то в моменты кризисов его так сильно не "накрывает"., отмечает Тарасова. Этих переживаний просто не так много, и рациональная часть психики в сочетании с защитами могут с этим справиться.

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"Еще достойны внимания люди, которые вообще не переживают, ничем не "парятся". Скорее всего, они похожи на тех, кого "накрывает волной" эмоций, но они таким образом протестуют против того, что происходит. Если подумать, то это те люди, которых в море накрыло волной, но они настойчиво верят, что это не так. И те, кто паникует, и те, кто, наоборот, не переживает, рискуют утонуть в волнах своих эмоций. Поэтому стоит задумываться, как плавать, чтобы не накрыло волной переживаний, а если уж накрыло, то какие четкие действия нужно предпринять, чтобы выплыть из этой смеси тревог внутреннего и внешнего мира", – говорит психолог.

В связи с подорожанием продуктов, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) анализирует рост цен в Украине, который начался после введения карантина из-за коронавируса. В АМКУ заявляют, что сначала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено – на 24%, сахар на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь

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