Зачем люди массово скупают туалетную бумагу: объяснение психологов

После ажиотажа в странах мира и Украине, связанного с массовой закупкой туалетной бумаги во время карантина, психологи дали свое объяснение этому явлению. Напомним, опрошенные нами жители Греции, Польши, Испании, США, Британии рассказали, что после начала пандемии коронавируса в их странах быстро опустошались полки именно с этим товаром. А в Австралии даже устроили драку в магазине из-за туалетной бумаги.

"Первое объяснение – материалистически-технологическое, второе – психологическое, – говорит социальный и военный психолог, член правления Института социально-экономических исследований Олег Покальчук. – Современный человек большую часть своей жизни проводит вне дома. Это означает, что он пользуется туалетной бумагой, купленной за свой счет, только утром и вечером. Все остальное время бесплатный гигиенический сервис был к его услугам. Рационально рассчитать расход бумаги, внезапно оказавшись в состоянии самоизоляции, люди не в состоянии. Поэтому истерически берут с запасом".

По словам Покальчука, вторая часть объяснения имеет отношение к культурной антропологии, особенно к сфере телесности, разрешенному и табуированному.

"Философия "пятой точки" как антитезиса головы, но от которой никуда не деться и от которой мы зависим биологически в значительно большей степени, чем от головы, – об этом написаны горы книг. Истерическая закупка туалетной бумаги – это ритуальная попытка сохранить контроль над собственной телесностью , которая грозит выйти из-под контроля. В этом смысле туалетную бумагу совершенно справедливо можно считать предметом культа. Не объектом поклонения, разумеется, но сакральным инструментом, с помощью которого бессознательно совершается некое задабривание злых духов хаоса. Это такое жертвоприношение в символическом значении".

Президент ГО "Ассоциация детских и семейных психологов Украины" Сергей Красин рассказал нам, что не так давно было проведено исследование на тему, почему из продовольствия народ больше всего раскупает гречку.

"Ответ нашли. В старые времена гречка была вообще одним из основных продуктов. Поэтому, очевидно, у людей включаются подсознательные программы, что в опасный период нужно делать запас и покупать распространенные продукты. Что касается туалетной бумаги, то люди руководствуются тем, что выходить за ней в опасное время не хочется. Второе – она не очень дорогая. Действуют по принципу "купить, и пусть будет, не пропадет". Еще одно обстоятельство: если взять с витрины несколько рулонов бумаги, то витрина заметно пустеет. То есть бумага и витрины с ней больше бросаются в глаза в магазине. И еще одно: народ считает, что даже если будут сложные времена, то с бумагой можно продолжить комфортную жизнь. По моему мнению, такими закупками люди снижают уровень собственной тревоги".

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По его словам, он, как психолог, ситуацию расценивает как серьезную, но не такую, из-за которой стоит паниковать.

"Коронавирус – это не та болезнь, которая "валит" всех подряд. Но относиться легкомысленно нельзя. Взять ту же Италию – там отнеслись к ситуации поначалу поверхностно, и теперь процесс остановить сложно. Важно сохранять спокойствие, с уважением относиться к ограничениям. Лучше всего – разумные меры осторожности, они не помешают", – говорит Красин.

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