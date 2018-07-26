Public Lab – первая лаборатория для нужд киевлян

В ней можно сделать анализы, необходимые для контроля качества бытовой и питьевой воды, атмосферного воздуха и воздуха в доме

В Киеве состоялось открытие современной лаборатории химического анализа Public Lab. Лаборатория будет предоставлять доступные услуги по проведению всех видов анализов, необходимых для контроля качества бытовой и питьевой воды, атмосферного воздуха и воздуха в доме.

В условиях жизни в большом городе контроль качества воздуха и воды является неотъемлемой составляющей здоровья всей семьи. Отныне киевляне смогут индивидуально подобрать наиболее эффективный вид фильтрации водопроводной воды и определиться с системой очистки воздуха в зависимости от специфики места жительства. Дополнительно специалисты Public Lab предоставят услуги по проведению процедуры озонирования, что позволит обезвредить все микроорганизмы в помещении.

В рамках улучшения уровня гармонизации природной и социальной среды лаборатория устанавливает безвозмездное сотрудничество со столичной инициативой Kyiv Smart City, а также профильными государственными органами. В дальнейшем Public Lab обещает оказывать содействие любым инициативам, направленным на улучшение экологического состояния столицы.