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"Пусть Господь хранит нашу страну": Яценюк тепло поздравил украинцев с Рождеством

24 декабря, 16:38

Праздник должен нести добро и надежду, считает лидер «Народного фронта»

Арсений Яценюк. Фото: nfront.org.ua

Арсений Яценюк. Фото: nfront.org.ua

Во вторник, 24 декабря, вечером многие украинцы отмечают Сочельник, а вслед за ним придет Рождество, которое должно стать праздником добра и надежды.

Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня с первой звездой наступит Сочельник. За ним придет Рождество – праздник рождения маленького Иисуса, который своим появлением озарил мир добром и надеждой.

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Многие украинцы в эти дни будут желать друг другу здоровья и Божьей милости. А вечером соберутся, чтобы почувствовать тепло общения в семейном кругу.

Искренне желаю каждому украинцу благословения и любви, веры в лучшее и непобедимость нашего народа против каких-либо испытаний. Пусть Господь хранит нашу страну!

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Христос рождается! Славим Его", – говорится в обращении политика к согражданам.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, какая погода ожидается на католическое Рождество, 25 декабря .

Также писалось, что в Японии прошел фестиваль "Украинское Рождество" .

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