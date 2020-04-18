Пусть пугают цифры на весах, а не на термометре: Зеленский поздравил с наступающей Пасхой

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении поздравил людей с наступающей Пасхой.

Глава страны отметил, что несмотря на то, что Украина, как и весь мир, будет праздновать Пасху дома, нужно все равно искать позитив.

"Мы возвращаемся к традициям наших предков, у которых не было супермаркетов, или доставки готовых корзин по интернету. В этом году каждая хозяйка может приготовить домашнюю паску. Вкусную, потому что она будет сделана своими руками. Каждый хозяин может сделать мясные вкусности и вместе со своими детьми мы будем рисовать писанки и крашенки, замазывая при этом и одежду, и руки, и лицо. Это своего рода государственный семейный тимбилдинг. Я уверен, что после него все блюда, приготовленные вместе, будут вкуснее в сто раз. И домашняя колбаска с хреном, и сало, и вареники, и карась. А самое главное – мы вспомним, что украинская кухня лучшая в мире", – сказал президент.

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Также Зеленский подчеркнул, что понимает чувства граждан, которые сидят на карантине.

Видео: Сегодня

"Да, мы остаемся дома. И пусть после выходных и после карантина нас пугают цифры на весах, а не цифры на термометрах. Пасха – это праздник единения. И сегодня вся наша страна объединена одним единственным желанием: выйти на улицу. Понимаю, как это, потому что сам с утра до вечера сижу в кабинете. Скажу больше, надеюсь, это не государственная тайна, но в этом кабинете даже не открываются окна", – подчеркнул он.

"Помните, как и детстве родители не пускали нас на улицу? А сегодня такая ситуация, что мы не пускаем на улицу наших родителей. И это не месть, это забота. Когда мы все остаемся дома, это действительно единение. Единение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а следовательно – ее будущего. А еще Пасха – это праздник искренности и открытости", – добавил Владимир Зеленский.

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Глава страны рассказал, что после тяжелого рабочего дня он обращается к Богу.

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"Все хоть и разными словами, но просим Всевышнего об одном и том же: чтобы наши родители жили дольше, чтобы наши дети были счастливы, чтобы внуки не кашляли, чтобы любимые наши люди были всегда рядом, чтобы в Украине было все хорошо и чтобы все мы были живы и здоровы. Пусть в этом нам Бог помогает, а мы поможем Богу, остаемся дома. Дорогие украинцы! Давайте помнить мудрость нагорной проповеди Христа: не стоит выставлять собственную праведность на показ. Сильная вера – это вера в нашем сердце. И пусть в наши сердца придут добро, свет и милосердие. Пусть в наши дома придут радость, достаток и любовь. Пусть на нашу землю придет мир, мир и еще раз мир. Желаю всем здоровья, Божьей благодати и вкусной паски!" – подытожил президент.

Напомним, ранее на встрече с главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что власть приняла принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их вживую.

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