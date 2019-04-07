"Пусть с Украиной будет Господь": Порошенко тепло поздравил украинцев с Благовещением

Радости, мира и согласия пожелал глава государства украинцам

Как себя вести на Благовещение. Фото: Depositphotos

"Пусть с Украиной будет Господь": Порошенко тепло поздравил украинцев с Благовещением //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8f9/c5d/5ca8f9c5d043b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8f9/c5d/5ca8f9c5d043b.jpg 2019-04-07T09:47:00+03:00 Украина Радости, мира и согласия пожелал глава государства украинцам

Президент Петр Порошенко поздравил сограждан с одним из главных православных праздников — Благовещением Пресвятой Богородицы, которое символизирует зачатие Христа

Об этом, сегодня, 7 апреля, глава украинского государства написал на своей стране в Facebook.

"Сердечно поздравляю всех христиан со светлым праздником Благовещения!

Радости, мира, согласия и заступничества Девы Марии каждой украинской семье! И пусть с Украиной будет Господь", – написал президент и опубликовал снимок иконы работы украинского мастера Александра Охапкина.

Читайте также Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в прозе и открытки

Напомним, Благовещение Пресвятой Богородицы – светлый христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю), и в православии он входит в число двунадесятых праздников. В древности празднику Благовещения давали разные названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. Ранее "Сегодня" писали подробней об истории и традициях Благовещения.

Икона Александра Охапкина

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " "Пусть с Украиной будет Господь": Порошенко тепло поздравил украинцев с Благовещением". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.