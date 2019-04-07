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"Пусть с Украиной будет Господь": Порошенко тепло поздравил украинцев с Благовещением

Сегодня, 09:47

Радости, мира и согласия пожелал глава государства украинцам

Как себя вести на Благовещение
Как себя вести на Благовещение. Фото: Depositphotos
"Пусть с Украиной будет Господь": Порошенко тепло поздравил украинцев с Благовещением //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8f9/c5d/5ca8f9c5d043b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8f9/c5d/5ca8f9c5d043b.jpg Украина Радости, мира и согласия пожелал глава государства украинцам

Президент Петр Порошенко поздравил сограждан с одним из главных православных праздников — Благовещением Пресвятой Богородицы, которое символизирует зачатие Христа

Об этом, сегодня, 7 апреля, глава украинского государства написал на своей стране в Facebook.

"Сердечно поздравляю всех христиан со светлым праздником Благовещения!

Радости, мира, согласия и заступничества Девы Марии каждой украинской семье! И пусть с Украиной будет Господь", – написал президент и опубликовал снимок иконы работы украинского мастера Александра Охапкина.

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Напомним, Благовещение Пресвятой Богородицы – светлый христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю), и в православии он входит в число двунадесятых праздников. В древности празднику Благовещения давали разные названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. Ранее "Сегодня" писали подробней об истории и традициях Благовещения.

Икона Александра Охапкина

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Тег Порошенко, поздравил, благовещение

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