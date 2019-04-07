"Пусть с Украиной будет Господь": Порошенко тепло поздравил украинцев с Благовещением
Радости, мира и согласия пожелал глава государства украинцам
Президент Петр Порошенко поздравил сограждан с одним из главных православных праздников — Благовещением Пресвятой Богородицы, которое символизирует зачатие Христа
Об этом, сегодня, 7 апреля, глава украинского государства написал на своей стране в Facebook.
"Сердечно поздравляю всех христиан со светлым праздником Благовещения!
Радости, мира, согласия и заступничества Девы Марии каждой украинской семье! И пусть с Украиной будет Господь", – написал президент и опубликовал снимок иконы работы украинского мастера Александра Охапкина.
Напомним, Благовещение Пресвятой Богородицы – светлый христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю), и в православии он входит в число двунадесятых праздников. В древности празднику Благовещения давали разные названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. Ранее "Сегодня" писали подробней об истории и традициях Благовещения.
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