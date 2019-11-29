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"Пустили на дно корабли": ВСУ отработали "теплый прием" врага с моря (фото)

29 ноября, 12:31

Украинские военные отработали защиту побережья в районе Мариуполя

Недавно на Донбассе военные учились отражать танковые атаки, а теперь отработали защиту украинского побережья Азовского моря от атаки условного противника. Об этом сообщает штаб Объединенных сил, опубликовав соответствующие фото.

Военные маневры по противодесантной обороне побережья происходили на одном из полигонов вблизи Мариуполя. В ходе тренировок украинские военные показали, как будут реагировать на попытки противника подойти к берегу и высадить там свой десант.

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Так, первыми "вражеский отряд кораблей" встретили артиллеристы. Плотным огнем из гаубиц "Мста-Б" и самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" были уничтожены флагман и корабли охранения.

Одновременно, под прикрытием бронетранспортеров и боевых машин пехоты, сводная рота морской пехоты заняла оборону вдоль береговой полосы и, применяя ручные гранатометы и стрелковое оружие, не дала силам десанта высадиться на побережье.

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А вдогонку уходящих "вражеских кораблей" устремилась малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны", а также два катера Морской охраны Мариупольского пограничного отряда Объединенных сил, и добили условного противника.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно на Донбассе прошли масштабные танковые учения. В этот раз резерв Объединенных сил тренировался работать быстро и взаимодействовать с другими подразделениями.

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Азовское море корабли ВСУ учения артиллерия

Источник: Сегодня

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