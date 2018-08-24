Путь к Независимости Украины: "котлета по-киевски" от Буша и попытка Москвы спасти СССР

О появлении на карте государства Украина мечтало много поколений

От нее украинцев пытались отговорить, за ее голодали, за ее – боролись. Сегодня – ее защищают с оружием в руках.

Независимость. О появлении на карте государства Украина мечтало много поколений. Как в исторический момент не потеряли шанса? Николай Антофийчук напомнит хронику девяностых.

Конец восьмидесятых. Отставка секретаря ЦКПУ Щербицкого. В Украине появляются политические общественные организации, среди которых Народный Рух. На свободу выходят политзаключенные, а Украину раз за разом будоражат выявленные факты сталинских репрессий и находки стихийных захоронений тысяч замученных.

21 января 1990. Миллионы украинцев создали живую цепь из Львова в Киев. Акция, которую бы сейчас назвали флэшмобом – вернула украинцам после советской смуты веру в себя.

13 июня 1990. В Германии разрушают Берлинскую стену – какой коммунисты ГДР отгородились от демократической ФРГ. Факт разрушения заграждения от цивилизованного мира знаменовал крах коммунизма в Европе. Из состава Советского Союза на тот момент уже вышла Литва.

16 июля. Украинский парламент провозглашает Декларацию о государственном суверенитете. Это становится первым шагом создания государства в условиях краха СССР, но независимости Украина не получает.

2 – 17 октября. Революция на граните. На площадь Октябрьской революции – теперь Майдан Независимости – выходят студенты с бессрочной голодовкой. Добиваются недопущения нового союзного договора и отставки председателя совета министров УССР Виталия Масола.

Март 91-го. Референдум, который не дает четких ответов. Украинцы одновременно голосуют и за сохранение СССР, и за усиление суверенитета. Страну охватывают политические манифестации.

30 июля 91-го. Перспективой появления на карте государства Украина озаботились даже в Вашингтоне. Чтобы спасти Союз – ядерное государство – от краха, к Михаилу Горбачеву прилетает Джордж Буш. После переговоров летит прямо в Киев. Цель – отговорить украинский парламент от идеи независимости. Его речь в Верховной Раде без твердой поддержки правительства Америки получила ироническое название "Котлета по-киевски".

"Свобода – это не то же самое, что Независимость. Американцы не будут поддерживать тех, кто добивается независимости для того, чтобы изменить отдаленную тиранию над местным деспотизмом", – сказал президент США в Верховной Раде Джордж Буш.

18 августа. Путч. Наложить цензуру на СМИ, запретить деятельность всех партий кроме КПСС – так в Москве происходит радикальная попытка спасти СССР. Сговорившись, силовики блокируют в Крыму Горбачева и пытаются взять власть на себя. В Киев начинают стягивать войска. Председатель Верховной Рады Леонид Кравчук обращается к украинцам по радио.

20 августа. Верховная Рада принимает решение о незаконности приказов из Москвы и таким образом снимает опасность применения армии.

"То, что произошло в Москве, это такая комедия, цивилизованный мир не знает, как на это смотреть. Это все равно, если бы Иван Степанович Плющ сказал, что Леонид Макарович устал и закрыл его на замок где-то в доме", – заявил тогда депутат Верховной Рады 1-3 созывов Вячеслав Чорновил.

24 августа. Верховная Рада на пороге исторического решения. Под ее стенами – тысячи людей. В кулуарах и за трибунами борьба между теми, кто жаждет государственности, и теми, кто хочет оставить все как есть. Коммунисты весь день не могли определиться – голосовать ли за независимость.

"О чем вам нужно советоваться, хочу вас спросить?! И сколько можно советоваться!?", – негодовал председатель Верховной Рады Леонид Кравчук.

И вот самое важное решение в истории Украины ставят на голосование.

24 августа 1991 Украина стала Независимым демократическим государством.

В Киев начинают поступать письма признания со всех уголков мира, а 1 декабря решение парламента закрепляет Всенародный референдум. Более девяноста процентов проголосовавших поддержали государственную независимость Украины.

Напомним, сегодня в Киеве прошел двухчасовой военный парад, посвященный 27-му Дню Независимости Украины и 100-летию возрождения государственности.

В День Независимости украинцы желали друг другу безопасности и стабильности.

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