Путешественник рассказал, какие фестивали заграницей можно посетить осенью

Куда отправиться в отпуск и при этом не потратить все сбережения – такой вопрос, пожалуй, возникает у всех перед заслуженным отдыхом. Конечно, можно не особо заморачиваться и стандартно поехать в Турцию или Египет, чтобы провести отпуск на пляже или около бассейна. Ведь несмотря на разнообразие туристических направлений, наибольшим спросом среди украинцев пользуются именно Турция и Египет, спрос на которые неумолимо растет. Но после запуска безвизового режима активно начал развиваться и туризм в европейские страны. Сейчас есть очень много других, необычных и недорогих направлений, на которые можно обратить внимание.

Также, во многих странах осенью проходят интересные фестивалей. Так 7 октября в Марино (Италия) проводят Фестиваль винограда, а в другом итальянском городе – Перудже – с 19 октября стартует Фестиваль шоколада, на котором сладости не только дегустируют, но и создают целые скульптуры из шоколада и даже проводят шоколадные бои. А вот в городе Голуэй, что в Ирландии, с 28 по 30 сентября проходит фестиваль устриц.

"Если позволяет время, лично я люблю лететь в один город (страну), а возвращаться из другого (города или страны). Частенько так легче и дешевле, чем брать билеты "туда-обратно". А причиной или поводом посетить тот или иной город в осеннее время могут стать интересные фестивали", – отметил профессиональный путешественник Андрей Николаев.

Популярные фестивали проводятся и в Испании: так, например, Фестиваль фламенко в Севилье проходит всего один раз в два года, в этом году он стартовал 6 сентября, а закончится аж 30 числа.

А вот с 9 по 11 ноября в андалузском городе Буэна будут проводить Фестиваль оливок, главное событие которого – аукцион, где ведущие мировые рестораторы борются за лоты лучших производителей оливок. Заканчивается все это "Дорогой тапас" – масштабным путешествием по местным барам и тавернам, в поисках фестивального меню.

Кроме таких известных туристических направлений украинцам советуют также обратить внимания и на те города, которые наши сограждане очень редко выбирают для отпуска.

"Также становятся более доступными прямые перелеты в такие интересные направления, как Тегеран (Иран), Астана и Алматы (Казахстан) за 50 долл. в одну сторону", – подытожил Николаев.

Эти страны незаслуженно обделяют вниманием, зато их красотой можно насладиться без шумного туристического потока. Так, Тегеран находится прямо у подножья хребта Эльбрус. Это очень древний город с необычной и самобытной архитектурой, в нем более 800 парков, где круглый год цветут растения, также в городе можно посетить не только различные музеи, но и горнолыжный курорт. А если вы решите поехать в Алматы, путешественники советуют обратить внимание на местную природу.

В целом, есть очень много интересных и необычных мест, где можно провести свой осенний отпуск. Если не останавливаться на банальных вариантах, а поискать что-то другое, можно привезти с собой целый багаж незабываемых эмоций и впечатлений.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, где в этом году украинцы провели летние отпуска. А для тех, кто только возвращается с отдыха, давали советы по безболезненному переходу в рабочий режим.

Более подробно о том, куда можно отправиться на отдых осенью, читайте в материале сайта "Сегодня": Туристическая осень: где отдохнуть дешево и необычно