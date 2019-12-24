Работа на Yotube и экология онлайн: как новые технологии входят в жизнь простых украинцев

/ Фото: Pixabay

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На днях представительство компании Google в Украине представило масштабный социальный проект "Google For Life", призванный мотивировать украинцев изучать и еще больше использовать современные технологии. Мы уже рассказывали о том, как украинские власти совместно с Google запускали различные программы, начиная от внедрения сервисов бесконтактной оплаты, и заканчивая оцифровкой культурного наследия страны. Новый проект должен наглядно показать, как обычные украинцы могут изменить свою жизнь и жизни окружающих с помощью цифровых инструментов, порою даже не выходя из дома. Семь героев программы поделились своими историями и опытом.

"Это наши цифровые герои и мы очень рады, что их удалось найти в разных категориях общества, но с одинаково впечатляющими результатами. Мы расскажем о государственных служащих, учителях, активистах, представителях малого бизнеса, людях с инвалидностью. И их истории станут примером для других", — говорит Олег Якимчук, директор Google Украина по связям с органами государственной власти.

Сайт "Сегодня" собрал для вас эти истории и рассказывает, как оцифровывается Украина.

Онлайн-учеба и доступные технологии для пенсионеров

Владимир Богатырев — кандидат технических наук и в прошлом проректор университета. После того как мужчина вышел на пенсию он решил стать блогером и журналистом. Сейчас Владимир создает сайты, ведет страницы в социальных сетях и собственный Youtube-канал.

"Мне кажется, что для того, чтобы человек, независимо от возраста, развивался, ему важно сохранить любознательность", — отмечает Богатырев.

Мужчина активно пользуется веб-сервисом blogger. В социальных сетях у него есть своя группа с названием "Образование 3", которая предназначена для помощи людям так называемого "третьего возраста" (пенсионерам). Там можно делиться опытом и узнавать новое о современных технологиях и о том, как ими пользоваться.

Онлайн-Украина и цифровизация туризма

Олег Костюкевич — директор digital-агентства, сертифицированный фотограф Google. Он местный эксперт ("местные эксперты" — программа поощрения пользователей за активное участие в информационном наполнении сервиса – Ред.) 10 уровня (№1 в Украине), который добавил на Google Карты более 1000 мест, почти 19 000 фотографий и ответил на 50 тыс. вопросов. Сейчас его фотографии на Картах Google насчитывают более 100 млн просмотров.

"Когда я впервые увидел Google Карты — для меня это было открытием. Это не только географические названия, это объекты, которые мы можем пересматривать, добавлять, изменять. Я увидел, что онлайн-карты можно редактировать. Там можно вносить изменения, предлагать исправления и добавлять отсутствующие места. Позже я познакомился с другими такими редакторами, мы объединились в сообщество местных экспертов", — делится Олег Костюкевич.

Местным экспертом может стать кто угодно, независимо от возраста и профессии. Нужно просто публиковать проверенную информацию о тех местах, где вы были. Это делается для того, чтобы другие люди могли детально рассмотреть самые отдаленные уголки Украины, спланировать свое путешествие или просто прогуляться по онлайн-улочкам своей молодости.

К слову, Украина – вторая в мире страна по числу местных экспертов, а до недавнего времени и вовсе была на первом месте.

Валерия Ионан, заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции отмечает, что это прекрасный пример для всех украинцев. По ее словам, власти готовят масштабный проект, главная цель которого – за три года научить 6 млн украинцев цифровой грамотности.

"Уже в январе мы запускаем нашу образовательную онлайн-платформу с базовым курсом, курсом онлайн-безопасности и с курсом цифровой грамотности для учителей", ­— добавила Ионан.

Современная ОТГ и экономия времени

Александр Фуркало — председатель Бузовской объединенной территориальной громады (Жашковский район Черкасской области). Александра называют одним из самых активных председателей отдельных территориальных громад в Украине. После учебы в столице он вернулся в родное село и решил баллотироваться на пост главы ОТГ.

"Должны быть коммуникация с теми, для кого ты хочешь делать улучшения. В прошлом году мы разрабатывали стратегию и узнавали у населения, что им нужно. Большая часть заполнила Google Форму, и мы получили мнение населения. Один из таких проектов – это сортировка мусора, мы также провели опрос через Google Форму, а после организовали тренинг", — говорит Фуркало.

Председатель громады добавляет, что в административной работе он и его подчиненные также пытаются минимизировать использование бумаг и используют Google Почту и Документы. Это помогает сэкономить и время, и ресурсы.

Дистанционное обучение и современное образование

Антонина Букач — учительница информатики и сертифицированный тренер Google, новатор современного образования, эксперт по дистанционному обучению и внедрению информационных технологий в образовательные процессы. Антонина помогает другим учителям становиться новыми сертифицированными тренерами.

"Современные дети намного лучше ориентируются в новом цифровом мире. А мы, как учителя, должны показывать им пример. Я давно задумывалась над тем, как быть современной, заинтересовать учеников. Хотелось, чтобы новые технологии вошли в наши ученые комнаты, чтобы это было не фантастическое будущее, а реальная современность", — говорит Букач.

По ее словам, даже сейчас многие учителя боятся использовать новые гаджеты и технологии. Антонина задалась целью показать, что это не только модно, но и полезно, а именно позволяет повысить эффективность всего образовательного процесса. Сейчас тренер проводит онлайн-курсы, которые прошли уже больше 10 тыс. человек, еще 6 тыс. получили сертификаты.

Экоактивизм и качественная коммуникация

Оксана Омельчук — экоактивистка, координатор волонтерского направления ОО "Экодия". Девушка много путешествует и не раз замечала, как люди загрязняют мир вокруг себя. В какой-то момент Оксана решила, что больше не может стоять в стороне.

"Экоактивизм – это когда ты видишь экологическую несправедливость, берешь и действуешь. Это может быть любое действие: можно просто "пошерить" информацию, можно присоединится к акции, к информационному мероприятию... Ты не стоишь на месте, а берешь и делаешь", — отмечает Оксана Омельчук.

В своей деятельности девушка часто использует Google Формы для сбора данных, организации экологических акций и мероприятий, лекций и кинопоказов, посвященных защите и сохранению окружающей среды. Также в работе активно используются Google Карты.

"Google Карты помогают визуализировать определенные материалы для информационных кампаний. Например, для кампании "Смени полосу" мы нанесли на карты полосы общественного транспорта, которые очень помогли нам в коммуникации с людьми", — говорит Омельчук.

Работа на YouTube и новые возможности

Виктория Щербина, несмотря на инвалидность, профессионально занималась спортом в составе национальной сборной Украины по бочча (игра с мячами, вид спорта для людей с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата – Ред.), баллотировалась в народные депутаты и сделала карьеру администратора Youtube-каналов.

"На YouTube я зарегистрировалась 10 лет назад, когда у меня появилась маленькая собачка. Это была идея просто выкладывать видео о том, как она развивается. Потом я подумала: а почему бы не начать зарабатывать на этом. Зарегистрировала несколько каналов и начала выкладывать видеоролики с начиткой новостей шоу-бизнеса", — рассказывает свою историю Виктория Щербина.

Она добавляет, что человек с инвалидностью вполне может реализовать себя в этой сфере, главное – вдохновение и творческий подход. И это может стать одним из способов заработка денег.

Путешествия на инвалидной коляске и доступная Украина

Николай Подрезан — путешественник, почетный работник туризма Украины. Он настоящий вдохновитель для людей с инвалидностью, пионер и новатор воплощения инклюзивных стандартов в Украине. Николай посетил 70 стран мира на всех шести континентах, из них 63 – на коляске. К слову, Подрезан также является автором проекта "Планета Земля. Взгляд из инвалидной коляски".

"Первый документ от государства – это справка, где написано, что я нетрудоспособный и нуждаюсь в постоянной помощи. Меня такое не устраивало, и я решил делать все сам. Но такие справки иногда влияют на судьбы людей, которые после их получения считают, что жизнь закончилась. Мое задание – добавить таким людям сил", — рассказывает Подрезан.

Путешественник приложил руку к созданию маршрутов доступности по Киеву на Google Картах. Эта работа, по его словам, кому-то добавит сил, комфорта, а самому Киеву – привлекательности.

"Мир открытый и этим нужно пользоваться. Пока у меня есть силы, я буду это делать", — подытожил Подрезан.

Напомним, ранее сообщалось, что в скором времени учащиеся в вузах и профтехучилищах смогут пользоваться электронными студенческими и ученическими билетами.

А совсем недавно премьер-министр Алексей Гончарук показал, как выглядит электронное удостоверение водителя.

Кроме этого, в рамках "цифровизации" Украины власти готовят украинцам электронную революцию: все функционирующие е-реестры баз данных унифицируют и сделают более доступными и понятными для пользователей. С этой целью правительство планирует создать единый портал государственных услуг. Подробности – в сюжете.

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