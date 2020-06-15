Путешествуем по Украине с "АТБ": как туристу из Киева обеспечить себя всем необходимым

Из-за пандемии коронавируса нового типа, охватившей все страны мира, включая и наиболее популярные туристические регионы, многие из нас вынуждены менять свои планы на летний отдых. Поездки на курорты Турции, Греции, Египта, Испании, Италии сегодня или вовсе невозможны, или связаны со множеством строгих ограничений и серьезных рисков.

В связи с этим немало жителей Киева решили посетить достопримечательности нашей страны. Внутренний туризм в этот период активно набирает обороты. Речь идет как об уникальных природных заповедных зонах западных областей Украины, так и о курортных населенных пунктах южных регионов. В обоих случаях туристу гарантированы замечательные эмоции, свежие впечатления, оздоровление и отличный отдых.

Одним из основных вопросов во время таких внутренних путешествий и ключевой статьей расходов традиционно является питание. С одной стороны, оно должно быть качественным и безопасным (летняя жара уже дает о себе знать), с другой – максимально экономным. Это особенно важно, если планируется семейный отдых.

Верным помощником в этом традиционно станет крупнейшая торговая сеть страны – "АТБ". Хорошо знакомые киевлянам супермаркеты сегодня открыты во всех уголках Украины: 1123 магазина "АТБ" функционируют в 290 населенных пунктах страны, благодаря чему охвачены уже 24 области.

В последние несколько лет компания динамично расширяет карту своего присутствия в южном и западном регионах. В прошлом году приняли первых покупателей около сотни новых магазинов "АТБ", были покорены еще две области – Черновицкая и Закарпатская. Компания открывает супермаркеты даже в небольших туристических городках, поэтому туристы имеют возможность в комфортных условиях и без лишних затрат пополнить свои запасы гарантированно качественными продуктами и товарами первой необходимости.

Для морских курортов Украины очень важно, что в магазинах "АТБ" продукты всегда гарантированно свежие и качественные. Их производят, перевозят и хранят в надлежащих температурных условиях. Компания "АТБ" владеет солидным собственным парком грузовых машин (7 автоколонн) и построила около десяти мультитемпературных складских центров европейского образца. Это дает возможность контролировать огромный товарооборот и своевременно доставлять продукты в любой уголок страны.

Компания имеет собственный отдел контроля качества, специалисты которого регулярно проводят проверки. Ежемесячно более тысячи товаров проходят тщательную экспертизу в лабораториях. Продукты тестируют, проверяя их физико-химические и органолептические характеристики. Благодаря этому вероятность попадания некачественного товара на полки магазинов сети "АТБ" сводится к нулю.

Если говорить о путешествиях в Карпаты, то присутствие здесь супермаркетов многолетнего лидера отечественного ритейла избавляет от потребности везти из Киева огромный рюкзак с продуктами, рискуя при этом, что они испортятся на жаре. Все самое необходимое можно купить, прибыв на место.

Ассортимент каждого из комфортных супермаркетов "АТБ" превышает 3,5 тысячи наименований. Около трети из них представлены товарами собственных торговых марок. Это означает, что при максимальном уровне качества цены на такую продукцию могут быть ниже на 30–40%, что дает украинскому туристу реальную возможность ощутимо экономить средства семейного бюджета.

Следует подчеркнуть, что ценовая политика компании остается неизменной уже более четверти века. Стоимость продуктов на прилавках хорошо знакомых почти четырем миллионам постоянных клиентов магазинов торговой сети всегда на 10–15% ниже среднерыночной. Этого достигают не в ущерб качеству. Секрет максимально доступных цен в "АТБ" крайне прост – это работа с поставщиками без посредников, системное внедрение инновационных технологий, динамичное расширение карты присутствия, а также оптимизация многих бизнес-процессов и, разумеется, ориентирование на интересы и потребности клиентов. Когда туристы из Киева отправятся изучать свою страну, о них позаботятся во всех уголках Украины.

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