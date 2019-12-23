Путин первым проехал на поезде в Крым по Керченскому мосту: видео

/ Фото: Сегодня

Россия завершила строительство железной дороги через Крымский мост, и президент РФ Владимир Путин открыл пассажирское железнодорожное сообщение в оккупированный Крым с российской территории.

На видео можно увидеть, как Путин еще на российской территории, недалеко от Керченского моста, сел в поезд и символически проехал по мосту в Крым. В вагоне вместе с ним ехала немалая делегация. Хозяину Кремля рассказали подробности стройки и укладки железнодорожного полотна.

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В России накануне заявляли, что первый поезд по мосту двинется из Санкт-Петербурга в Севастополь и время пути составит 43,5 часа. Потом в Симферополь отправится поезд из Москвы, который будет ехать 33 часа.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне Россия на четыре дня перекрывала Керченский пролив, а связано это было с подготовкой к запуску пассажирского железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом.

Отметим, ранее мы неоднократно писали о множестве проблем, связанных с незаконным строительством этого сооружения. Так, например, старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар заявлял, что Керченский мост долго не простоит, и указывал на главную проблему.

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