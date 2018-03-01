Путин показал свой ограниченный интеллект: эксперт оценил "ядерное послание" Кремля

Выступление президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию РФ стало попыткой показать внутреннему пользователю несуществующую мощь страны в преддверии выборов.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

"Раздел, который касается обороны, у Путина состоит из сплошных "траурных докладов", причем непонятно, на чем основанных. Начиная с Сирии. Где он рассказывает о том, что пример с Сирией показал, как здорово вырос уровень ВС РФ. Армия РФ в Сирии отличилась бомбардировкой гражданских объектов, это Путин считает, очевидно, резким возрастанием боеспособности", – с иронией заметил эксперт.

Еще одним показателем "эффективности" стало уничтожение российских наемников "Вагнера".

"Мощнейшие и самые позорные проколы, типа того что было с "Вагнером" в феврале этого года. Когда перед этим атаки на российскую авиацию с помощью фактически самодельных беспилотников показывают всю "мощь ПВО", с учетом того, что средства ПВО (причем свои современные) в Сирии как раз Россия разместила. Попытка очень резво и очень бодро "из дерьма сделать конфетку". Вот как можно назвать все послание Путина", – подчеркнул Тымчук.

Кроме того, видеозаписи, которые были продемонстрированы в ходе выступления президента РФ, стали наглядным показателем того, что Россия превращается в страну с "авторитарно-тоталитарным режимом типа Северной Кореи, где население "щиплет травку", а лидеры сотрясают ядерными дубинами и пугают весь мир".

"Иначе назвать невозможно. То, что у России есть ядерная дубина, известно всем. Но сотрясать ею и хвастаться – это не от большого ума. Тем более, учитывая, что США в той же Сирии показывают технологическое превосходство, в разы более современное, более мощное, более эффективное, чем технологическое оснащение ВС РФ. Это, я думаю, касается и ядерного щита, и ядерной дубины. Я имею в виду тот ядерный щит, которым США защищают как себя, так и своих союзников в Европе", – заявил эксперт.

Также он напомнил, что "со стороны США мы слышали только о политических и экономических санкциях, причем в ответ на вполне конкретные агрессивные шаги, которые предпринимала РФ против США".

"Со стороны России мы видим угрозы оружием. Со стороны США этого никогда не было, и посмотрите, даже Трамп со своей непредсказуемостью не догадался до того, чтобы России угрожать ядерным оружием. А Россия себе это позволяет. Причем, если США предпринимают какие-то шаги (политические, экономические), демарши в виде санкций на конкретные агрессивные шаги РФ, то Путин просто сотрясает дубиной, не объясняя, что именно он считает агрессивным поведением со стороны США", – рассуждает Тымчук.

Кроме того, "если речь идет о тех же санкциях, то это абсолютно неадекватный ответ".

"Отвечать на экономические санкции угрозой применения военной силы может человек с очень ограниченным уровнем IQ. И не понимающий, какой пост он занимает, и какие возможности у него в руках", – добавил он.

По его мнению, такое поведение Путина однозначно связано с будущими выборами в России.

"Никто на Западе из цивилизованных политиков такие заявления, такое послание не то, что не поймет, это будет вызывать недоумение и сомнение в адекватности излагаемого, в данном случае господина Путина. Абсолютно понятно, что все эти месседжи, все эти красивые картинки, которые демонстрировались, направлены на внутреннего пользователя как раз в преддверии выборов. Да, я не думаю, что у Путина есть какой-то шанс проиграть, учитывая, что в России важно не как голосуют, а как считают, но, тем не менее, для него важно получать дальнейший карт-бланш на дальнейшие шаги в т.ч. и на международной арене", – отметил Тымчук.

В свою очередь, Украине на подобные заявления стоит реагировать однозначно – усиливать оборону и показать готовность защититься от любой агрессии Кремля.

"Украина степень адекватности российского руководства испытывает на себе уже 4 года. То есть, мы прекрасно понимаем, с кем имеем дело. У нас нет никаких сомнений, никаких иллюзий в отношении адекватности кремлевского руководства. Поэтому своим посланием для Украины, я считаю, Путин никакой Америки не открыл. Все это мы испытывали и раньше на своей шкуре в виде аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. Мы можем ответить только одним – укреплением своей обороноспособности. Демонстрацией того что Украина сможет защитить себя от любых агрессивных шагов Кремля", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее откровенную ложь в словах Путина отметил и другой военный эксперт – Олег Жданов. По его словам, "мощь" армии РФ наглядно демонстрирует в очередной раз отложенный ремонт гордости российского флота – "Адмирала Кузнецова".