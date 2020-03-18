Путин рассказал жителям украинского полуострова, какой статус у Беларуси

Путин рассказал, почему Беларусь не хочет прямого транспортного сообщения с Крымом

Нежелание Беларуси восстанавливать транспортное сообщение с Крымом продиктовано желанием Минска выстраивать добрососедские отношения с Киевом. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в аннексированном Крыму.

Путин попросил не ставить президента Беларуси Александра Лукашенко просьбами о возобновлении сообщения в сложное положение, поскольку "он хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной".

"Думаю, в этом все дело, а не в экономической целесообразности или отсутствии таковой. Беларусь имеет на это право, это суверенное, независимое государство. Беларусь имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной", – сказал Путин.

Он пояснил, что союзное государство, которое пытаются построить Москва и Минск, "это не в прямом смысле единое государство, это два разных субъекта международного права".

Путин при этом выразил уверенность, что со временем упомянутая транспортная проблема будет решена.

Кроме того, президент РФ пообещал, что уровень доходов крымчан будет постепенно расти, а Россия будет создавать все условия для роста этих показателей.

"Я уверен, что постепенно, это просто неизбежно, здесь (в аннексированном Крыму. – Ред.) средняя по экономике заработная плата и доходы граждан будут расти", – сказал Путин на встрече с жителями украинского полуострова.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в связи с годовщиной т.н. "референдума" в Крыму о "присоединении" украинского полуострова к России российское представительство в ООН попыталось оправдать это якобы желанием самих крымчан. На это представительство Украины в ООН тонко "потроллило" россиян.

В то время как Путин решил посетить оккупированный Крым, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что распространение коронавируса в мире не является поводом забывать, что оккупированный Россией полуостров является территорией Украины.

Отметим, Россия неоднократно проводила военные учения в Крыму.

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