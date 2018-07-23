Путин из Крыма нападать не будет: в России объяснили цель Кремля в Азовском море

Россия пытается устроить Украине в Азовском море экономическую блокаду, создавая рычаги политического давления на Киев, в частности, чтобы решить вопрос с водой для оккупированного Крыма.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" российский политолог Андрей Пионтковский.

"Пробить коридор – это военная эскалация, которая вызовет сокрушительную реакцию Запада, и Соединенных Штатов в частности. Это новые, гораздо более тяжелые санкции. Путин все прекрасно понимает и на это не пойдет. Но он уже идет на то, чтобы каким-то образом политическими средствами заставить украинское руководство пойти на компромисс с той же водой. Например, "дадите воду, и мы ослабим блокаду Азовского моря". Тем более что на Азовском море мы видим не прямую военную акцию, а очень серьезное политическое давление", – сказал он.

Пионтковский уверен, что блокада в Азове – это будет большой удара для Киева. Он удивлен тем, что, несмотря на все преступления России против Украины, между странами продолжают существовать дипломатические отношения, торговля.

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"За последний год возрос товарооборот между Украиной и Россией. А казалось бы, что с подписанием Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом превентируется экономическое влияние (России). Все это создает громадные рычаги для Путина, для его влияния на Украину", – сказал российский политолог.

Эксперт считает, что решение многих проблем зависит от самой Украины, а не только от помощи Запада.

"Я вам скажу как наблюдатель из Вашингтона, что поддержка Запада хоть далеко не идеальна, но намного большая, чем мне казалось в 2014 году. И здесь очень многое зависит от самой Украины – от хода избирательной кампании, от результатов выборов, от твердости украинского руководства. Например, оно очень твердо себя вело, когда Германия и Франция хотели навязать Киеву путинскую интерпретацию Минских соглашений – федерализацию Украины, а по сути, ее распад. Эта атака была отбита. Но идет война, и враг использует все средства", – объяснил Пионтковский.

Ранее мы неоднократно писали об активности России в Азовском море. Так, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.

В свою очередь координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал, зачем Путин взялся за Азовское море. Он считает, что агрессия России в Азовском море (учения и задержания украинских суден) и блокирование украинских портов (из-за строительства Керченского моста ограничен проход судов) рассчитаны на шантаж Киева в вопросе водоснабжения оккупированного полуострова.

А тем временем Украины не дожидается новой агрессии и готовится к нападению с моря. Так, украинские танкисты тренировались отражать атаку с моря. Танковая рота и мехвзвод были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника.