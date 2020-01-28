Путин сдаст "Л/ДНР": экс-депутат Госдумы объяснил отставку Суркова

/ Фото: kremlin.ru

Отставка помощника Владислава Суркова из Кремля связана с изменением планов по Донбассу. Для президента Владимира Путина последней каплей стали неудовлетворительные для Москвы итоги переговоров "Нормандской четверки" в Париже и теперь новому возможному куратору боевиков Дмитрию Козаку нужно будет избавиться от т.н. "Л/ДНР" на приемлемых условиях.

Такое мнение высказал "Апострофу" бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

По его мнению, судьба Суркова решилась 9 декабря в Париже, где он не смог дать результат Путину в переговорах с Украиной по Донбассу.

"Еще тогда было понятно по реакции Суркова, что украинская сторона его переиграла, потому что он пообещал Путину, что будут подписаны разные документы, а этого всего не оказалось... И поэтому назначили Дмитрия Козака, который освободился от своих обязанностей в правительстве, который отвечал за газовые переговоры. Чтобы он дальше развивал эту линию", – сказал Пономарев.

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Политик отметил, что Козак более прагматичен и не интриган – его задачей станет избавиться от боевиков, но на приемлемых для Москвы условиях.

"Козак – точно не тот человек, который будет выстраивать "ДНР" и "ЛНР". Задача Козака – зачищать хвосты. То, что назначают Козака, – это на 100 процентов признак того, что Путин хочет… и "ДНР", и "ЛНР" он сдаст. Сейчас задача нового человека добиться максимально приемлемых условий, договориться…" – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 января стало известно о неожиданном уходе помощника президента РФ Владислава Суркова с госслужбы, тем самым он больше не будет курировать т.н. "Л/ДНР". Ожидается, что в вопросах Украины его заменит заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Читайте подробнее, что известно о новом кураторе "Л/ДНР".

Отметим, что Сурков ушел якобы из-за изменения политики Кремля по отношению к Украине. Однако Дмитрий Песков дал понять, что Москва ничего не меняла. Кроме того, в Кремле сообщили, что Путин еще не подписал указ об увольнении Суркова.

А тем временем директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" спрогнозировал, грозит ли "Л/ДНР" кадровая встряска после отставки Суркова. По его словам, новый куратор Донбасса Козак может взять на себя и политические вопросы.

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