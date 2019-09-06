Пьяная драка: в Херсонской области женщина ранила сожителя с ножом

/ Фото: Нацполиция

В одном из сел Олешковского района Херсонской области после пьяной ссоры женщина ударила мужчину ножом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Днем к местному жителю пришел его сосед, одежда которого была в крови, и попросил вызвать "скорую". 36-летнего мужчину госпитализировали в больницу, у него было проникающее ножевое ранение грудной клетки. После проведенной операции угрозы жизни нет", – говорится в сообщении.

На данный момент со слов 35-летней женщины известно, что она с сожителем употребляла спиртные напитки, потом произошла ссора и мужчина якобы пытался ее ударить. Защищаясь от побоев, она схватила нож и ударила им мужа.

В полиции также сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области копы задержали мужчину, набросился с ножом на своего 12-летнего племянника.

Напомним, недавно в Хмельницкой области полицейские задержали мужчину, который облил кислотой родную дочь.

Кроме того, ранее полицейские задержали жительницу Краматорска, которая 13 лет назад подстерегла вероятную любовницу мужа и облила соперницу кислотой, вызвав тем самым 76% процентов ожогов тела.

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