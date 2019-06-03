Стреляли по банкам, а попали в малыша: все подробности инцидента с копами под Киевом

Пуля попала мальчику в голову, его состояние оценивается как тяжелое

Фото: Facebook.

В субботу, 1 июня, стало известно, что под Киевом, в городе Переяслав-Хмельницкий, произошло жуткое происшествие – пятилетний ребенок получил огнестрельное ранение в голову.

Как сообщили по горячим следам в пресс-службе областного управления Нацполиции, у пострадавшего мальчика открытая черепно-мозговая травма. В тот самый момент, когда появилось сообщение об инциденте, мальчика как раз оперировали.

Полицейские провели комплекс мероприятий, чтобы установить обстоятельства трагедии. Были обнаружены вещественные доказательства, подтверждающие, что ребенок получил травму головы в результате выстрела.

Также были установлены люди, которые могут быть причастны к инциденту. Над расследованием обстоятельств происшествия работали полицейские, сотрудники Государственного бюро расследований и областной прокуратуры.

Уже в тот же вечер в Госбюро расследования сообщили шокирующую деталь:в пятилетнего мальчика под Киевом могли стрелять полицейские. По сообщению пресс-службы бюро, расследуется уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП.

Впрочем, давайте по порядку. Итак, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

Как утверждали работники полиции, 31 мая около 16:00 четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по имени Кирилл по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

Казалось бы, вполне рядовая ситуация. Если бы не одна деталь.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников, установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", – рассказали в ГБР.

"Факты" приводят слова бабушки мальчика Александры Тлявовой. Она утверждает, что ее внук вместе со своим 11-летним братиком вышли погулять возле дома.

"С ними были еще двое соседских мальчиков. Один из мальчишек катался на велосипеде, а мои внуки сидели на корточках и игрались телефонами. Это случилось за долю секунды. Неожиданно дети услышали выстрел. Сначала подумали, что кто-то бросил петарду. Увидев, что Кирюша лежит на асфальте и у него из головы идет кровь, сначала подумали, что он, испугавшись, упал и разбил голову. Уже потом ребята вспомнили: когда Кирюша падал, его лицо уже было залито кровью… Ребята побежали звать на помощь взрослых. Хорошо, что мы живем совсем рядом. Никогда не забуду, как в квартиру залетел испуганный старший внук и закричал: "Бабушка, наш Кирилл умер! Он не дышит!" Мы, не дожидаясь "скорой", на машине повезли Кирюшу в больницу", - вспоминает бабушка.

С учетом новой информации, полицейские дополнительно осмотрели место происшествия, и на расстоянии 70-150 м обнаружили гильзы от патронов и пустые банки.

"Установлено, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области", – заявили в бюро.

Во время обысков по месту жительства полицейских, подозреваемых в этом чудовищном преступлении, были изъяты патроны и другое оружие.

"Следователями ГБР готовится задержание двух полицейских в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также сообщение о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка и избрании меры пресечения", – говорится в сообщении.

Уже к утру воскресенья, 2 июня, появились новые подробности этой дикой истории. По данным правоохранителей, полицейский якобы "пристреливал" ружье и случайно попал в ребенка.

"Во время проведения необходимых мероприятий, направленных на установление лица, причастного к получению травмы мальчиком, установлено следующее. Работник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе "пристреливал" ружье. Случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок. В связи с тем, что к данному событию причастен полицейский, все материалы проверки, вещественные доказательства направлены в Государственное бюро расследований, сотрудники которого будут осуществлять дальнейшие процессуальные действия", – говорится в сообщении.

Как сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на своей страничке в Facebook, полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший мальчик находится в реанимационном отделении, у него тяжелое ранение головы, открытая черепно-мозговая травма.

А сами работники полиции, которые стреляли в ребенка под Киевом, задержаны в порядке статьи 208 УПК.

"Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР", — сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

СМИ удалось узнать подробности об этих полицейских. Один из них, по информации источников газеты, патрульный. Работает в секторе реагирования патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области. Второй — в Главном управлении Нацполиции Киевской области, занимает должность инспектора водной полиции.

Сергей Князев также добавил, что раненого ребенка транспортировали на лечение в Киев.

"Сейчас ребенка удалось транспортировать в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи государства", – написал он.

Бабушка раненого мальчика Александра Тлявова рассказала, что состояние Кирилла очень тяжелое.

"Врачи не отходят от него ни на секунду. Они ничего не могут сказать даже на полчаса вперед. Очень тяжелое состояние у ребенка", - рассказала Тлявова.

В комментарии "Громадському" она уточнила, что травма Кирилла не совместима с жизнью. В данный момент он находится в коме

"Врачи говорят, что травма не совместимая с жизнью, но мы надеемся, что он выкарабкается", – отметила женщина.

По ее словам, 2 июня в Переяславе-Хмельницком к родным мальчика приходили родственники задержанных полицейских, которые предложили материальную помощь.

"Приходили мать и сестра одного из них и говорили, что они его не оправдывают. Они передали 10000 гривен помощи, сочувствовали. Жена или сестра другого тоже приходила и 6000 перечислила", – добавила Тлявова.

Позднее стали известны все подробности ранения ребенка под Киевом. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в ходе предварительного расследования выяснилось, что 31 мая копы, отдыхая, распивали спиртное, а позже решили пострелять по металлическим банкам в месте, где могли находиться другие люди.

К счастью, нашлись свидетели, которые смогли дополнить картину происшествия.

"В это время многие были на работе. Из окон нашего дома место, где все это произошло, практически не видно. Но зато видели люди, которые живут с другой стороны. Они рассказали, что там была компания из четырех человек. Двое тех самых полицейских и еще двое подростков. Говорят, что один из этих подростков — это сын полицейского. Он был со своим другом. Им, как рассказывали люди, на вид не больше 17 лет. Они вчетвером в тот день пьянствовали. Стреляя в Кирюшу, они сидели в кустах — поэтому дети их и не видели. Следователь, кстати, подтвердил мне, что их там было четверо. Но официально полиция пока об этом почему-то не говорит", — рассказала Александра Тлявова.

После того, как пьяные копы устроили стрельбу, на этом они не остановились.

"А только что мне звонили люди, которые рассказали, что видели этих негодяев в ночь на 1 июня. Выстрелив в нашего ребенка, они поехали развлекаться дальше. В три часа ночи люди видели, как они, в стельку пьяные, буквально вываливались из машины. А около четырех часов утра, насколько я знаю, их уже задержали. Начальник Переяслав-Хмельницкой полиции говорил мне, что они были настолько пьяными, что вообще ничего не соображали. Они признались, что стреляли. Но кто именно попал в ребенка, они якобы не поняли. А стреляли все четверо… После этой стрельбы они поехали на ставки, где продолжили пьянствовать. Оружия, кстати, найти никто не может. Скорее всего, они его спрятали или уничтожили. Надеюсь, что это не помешает привлечь этих негодяев к ответственности", — рассказала бабушка мальчика.

Напомним, что в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который из винтовки выстрелил в голову школьнику.

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