Пять лет назад Мариуполь обстреляли из "Градов": США напомнили о вине России

Россия не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям и продолжает разжигать кризис на Донбассе

Последствия обстрела Мариуполя. Фото: facebook.com/starshinanechiporenko

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Посольство Соединенных Штатов в Украине в пятую годовщину обстрела подконтрольными России боевиками Мариуполя напомнило об ответственности Москвы за эскалацию на Донбассе.

"Пять лет назад в этот день в результате обстрела Мариуполя подконтрольными России боевиками 30 человек и более 100 получили ранения. Россия не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям и продолжает разжигать гуманитарный, экономический и экологический кризис", - говорится в заявлении посольства в Twitter.

Американские дипломаты отмечают, что "Россия должна осуществить настоящее прекращение огня, отвести свои силы, поддержать вывод незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, и уважать международно признанные границы и суверенитет Украины".

Напомним, 24 января, пять лет назад, спальный район Мариуполя "Восточный" накрыли огнем российские "Грады". На густо-населенные окраине города упало более ста снарядов. Погибли 31 человек, 117 были ранены.

Обстрел продолжался всего 35 секунд, и за это время враг выпустил сотню снарядов.

Был разбит снарядами и сам микрорайон – от жилых домов – до школ и детсадов.

По данным Службы безопасности Украины, обстрелом Мариуполя руководили офицеры российской армии. По данным разведки, три установки РСЗО "Град" выпустили в направлении жилых кварталов города по полному боекомплекту. Бандиты заведомо знали, что в направлении обстрела находятся жилые кварталы Мариуполя и дислоцируется большое количество мирного населения.

СБУ также опубликовала запись перехваченного разговора, который подтвердил, что террористы загодя планировали обстрел жилых районов города.

Напомним, боевики не прекращают обстрелы позиций украинских военных:

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