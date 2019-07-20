Пять лет трагедии МН-17 и двойное гражданство для этнических украинцев: главные новости страны

Новое мошенничество: украинцы все чаще разводятся ради субсидий

Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC.

Вступил в силу "языковой закон", а Минобразование готовит проект, согласно которому придется выучить не только украинский, но еще и английский язык. Читайте ТОП-5 новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В Украине вступил в силу закон о языке

16 июля, через два месяца после опубликования в официальной газете "Голос Украины", в Украине вступил в силу закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

Петр Порошенко, который на тот момент был президентом Украины, при подписании документа напомнил, что Киев не собирался учитывать мнение Москвы по языковым вопросам в Украине.

Подробнее о законе № 5670-д, который до принятия прошел свыше 2 тыс. правок, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Рада приняла "языковой закон": что нужно знать о нем".

Президент готов дать украинское гражданство всем этническим украинцам

Украина готова предоставлять гражданство этническим украинцам без отказа ими от гражданства другой страны. На днях об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас, согласно закону, при подаче на украинское гражданство, иностранец должен заявить об отказе от уже существующего. А вот гражданин Украины спокойно может получить гражданство другой страны без отказа от книжечки с тризубом. Что изменит выдача гражданства иностранцам-этническим украинцам?

Фото: president.gov.ua

Наш гарант поручил разработать механизм упрощенного предоставления гражданства людям, права и свободы которых нарушены, независимо от страны. Это ответ на указ Владимира Путина, которым тот предоставил возможность получить гражданство РФ всем жителям Донецкой и Луганской областей по упрощенной схеме.

Как уточнила пресс-служба Офиса президента (ОП), наше гражданство как второе смогут получить этнические украинцы из дружественных нам стран, стремящиеся присоединиться к развитию своей исторической родины.

"Мы возмущены указом президента РФ об упрощенном предоставлении украинцам российского гражданства, — сказано в сообщении ОП. — Он направлен против наших граждан, вынужденно проживающих на временно оккупированных территориях и создает преграды на пути к деэскалации конфликта".

Международник Андрей Бузаров поддерживает инициативу президента.

"Это большой шаг в части сохранения государственности и генофонда Украины, — уверен эксперт. — Например, венгры активно это используют для объединения зарубежных венгров. Если закон примут, жду массовых обращений от украинцев России, США, Канады. Для них это означает восстановление исторической связи с родиной". По мнению Бузарова, "новые украинцы" смогут подстегнуть интеллектуальный обмен между странами, принести Украине новые экономические вливания, поспособствуют развитию "народной дипломатии".

А вот экономист Олег Пендзин не ожидает, что этнические украинцы-бизнесмены за рубежом, получив наше гражданство, станут массово инвестировать в экономику Украины.

"Деньги не имеют национальности, а условия ведения бизнеса у нас одинаковы как для резидентов, так и для нерезидентов, поэтому большие инвестиции придут к нам лишь тогда, когда улучшится инвестклимат", — считает Пендзин.

Экс-сотрудник Госмиграционной службы Сергей Гунько предлагает дождаться обнародования конкретных документов.

"Двойное гражданство не запрещено законодательством Украины, — уточнил нам Гунько. — Если иностранец ходатайствует о принятии в гражданство Украины, он подает обязательство о выходе из иностранного гражданства в течение двух лет, но это не является запретом на двойное гражданство".

Также Гунько напомнил, что действует "паспорт зарубежного украинца" (аналог "карты поляка" в Польше), который не дает гражданства, но позволяет, в частности, бесплатно получить высшее образование, многократную украинскую визу (при наличии визового режима).

Что нужно знать о расследовании гибели МН-17 к пятилетию трагедии

Среда, 17 июля – скорбный день: пятая годовщина гибели рейса из Амстердама в Куала-Лумпур авиакомпании Malaysia Airlines. 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 разбился в Донецкой области после того, как он был сбит ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Перелом в деле сбитого самолета наступил в мае 2018 года, когда у следствия по MH17 появилась важная улика против России – с ракеты ЗРК "Бук" удалось снять "отпечатки пальцев" (уникальные индивидуальные характеристики, позволяющие опознать каждый конкретный "Бук"). Об этом 24 мая 2018 года глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен. При этом он подчеркнул, что следователи Международной следственной группы (JIT) подтвердили многие данные группы Bellingcat — интернет-издания журналистских расследований, основанном незадолго до авиакатастрофы MH17, которое также параллельно проводит собственное расследование и работает с открытыми источниками информации.

Следом JIT опубликовала видео с доказательствами, что малазийский Boeing MH17 был сбит российским "Буком" 53-й бригады. На видео четко показано, что колонна военной техники, в составе которой был также и "Бук", которым сбили самолет, не раз была заснята и на фото, и на видео во время следования с территории России в Украину.

"Несколько недель назад мы уже направили российской стороне запрос о 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском и об установках, которые использовались. Разумеется, еще в начале расследования мы попросили их предоставить всю имеющуюся у них информацию, которая имеет значение, а это, возможно, самая важная информация, которую они могли нам дать. Однако они не сделали этого. Мы также запросили другую информацию. Так, мы задали вопросы (России – ред.) об представленных сегодня обломках ракеты от "Бука" и номерах на них. Ждем ответов", – сказал глава прокуратуры Нидерландов Вестербеке.

Через год и один месяц, 19 июня 2019 года, имена подозреваемых были названы официально. Это россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

Какие именно доказательства удалось собрать, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Первый свидетель и официальные подозреваемые: что нужно знать о расследовании гибели МН-17"

Но Кремль все равно продолжает изворачиваться и лгать – даже несмотря на убедительные доказательство и первого в деле свидетеля. Полностью подборку российских фальсификаций и лжи читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Фотошоп, воровство и "самолет с мертвецами": главные фейки Кремля о гибели MH17".

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии, сообщают в соцсетях судьи и юристы – и эта новая тенденция продолжает набирать обороты. Например, об этом пишет судья Дубенского горрайонного суда Ровенской области, Александра Жуковская, которая за последнее время рассмотрела более 250 "разводных" дел и выявила "льготную" категорию пар.

"Действительно, появились разводы, причиной которых юристы называют последующее получение субсидии, — рассказала нам Жуковская. — Ведь, как известно, если доход семьи выше определенного уровня, то семьи де-юре не могут получить субсидии, а де-факто денег не хватает на оплату коммунальных услуг. Особенно если в семье несколько детей. По крайней мере, я так понимаю причину таких разводов, хотя сами супруги заявляют, что "не сошлись характерами". Прямо никто и никогда на судебном заседании не скажет истинной причины развода".

Но, по ее словам, причину развода выдает поведение супругов.

"Пытаются переубедить, что уже не семья, но при этом сидят рядом на одной лавке, глаза опущены, лица краснеют, — говорит Жуковская и добавляет — те, кто действительно хотят развестись, не сидят на одной лавочке и тем более не держатся за руки, потому как их отношения разрушены. Видно, что для таких пар — это сложное решение. Как правило, у них есть несколько детей, в таких семьях работает мужчина, а женщина дома с детьми".

К этому Жуковская добавляет, что есть примеры того, когда подозрения о "субсидийной" причине развода позже подтверждались фактами.

"Когда граждане забирают судебное решение, набравшее законную силу, то уже не скрывают, что оно необходимо для подачи в соответствующие органы. А после этого уже идут оформлять субсидию", — резюмировала Жуковская.

Ее пост о причинах разводов набрал сотни просмотров в соцсети, его также прокомментировали и другие юристы.

"Разводов сейчас много как никогда. Почти за 10 лет практики не помню, чтобы было так много. От не проживших и года в браке до разводов после 10—15 лет совместной жизни. И я вот тоже невольно классифицирую эти пары — среди них действительно есть "субсидийные", но напрямую, конечно же, об этом не говорят, но и такие причины есть", — прокомментировала ситуацию еще одна юрист.

В свою очередь, эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук также говорит, что ему известны случаи разводов ради получения субсидий.

"Действительно, есть такие ситуации. Противодействовать юридически этому невозможно, потому как жить в браке или нет — это право каждого. Единственный механизм контроля того, проживают люди вместе или нет, — это выход на место социнспектора, который путем опроса соседей и осмотра жилья выяснит ситуацию. После этого он может принимать решение — есть ли основания для назначения субсидии или нет", — говорит Никончук.

Английский язык станет обязательным для получения высшего образования

Английский станет обязательным: Минобразования готовит серьезные изменения. Теперь для поступления в вуз и для выпуска надо будет знать английский на хорошем уровне. Как минимум, придется понимать лекции, которые будут проходить на английском. Об этом говорится в Концепции развития английского языка от Министерства образования.Новые требования к английскому языку вступят в силу через четыре года – к 2023.

Экономическое развитие зависит от знания гражданами английского языка, считают в Министерстве образования. В глобальном мире страны связаны экономическими и научными отношениями. И они говорят между собой на английском.

"Когда мы смотрим на Украину, то среди не англоязычных стран Европы, которых 32, мы по уровню знания английского на 28-м месте. Это говорит о том, что мы теряем потенциал из-за того, что наши специалисты не знают английского языка", – заявила министр образования Лилия Гриневич.

Поэтому Министерство образования решило исправить ситуацию. Через несколько лет всех школьников будут проверять на владение английским, а его знание станет обязательным условием для обучения в вузе.

70% украинцев изучали английский язык, но только 35% заявили, что могут поддержать разговор или понять новости на радио или телевидении на английском, говорится в исследовании Kantar TNS Online Track. Из 10 балов опрошенные в среднем оценили свои знания языка на 3,7. При этом 90% признали, что для личного развития они бы изучали английский.

В Украине не проверяются знания английского. Внешнее независимое оценивание по этому языку не является обязательным, а его результаты не показывают степень владения из за рейтинговости. Уровень знаний зависит от уровня тех, с кем сдаешь английский, говорит Любовь Залюбовская, координатор образовательных проектов Go Global.

"Объективно ученики должны выпускаться из школы с английским на уровне В1. По факту, если есть уровень А2, – очень хорошо. Но специализированные школы часто выпускают с уровнем С1 – это очень высокий показатель. Вторая проблема: недавно я общалась с Британским советом в Украине, у них есть проект "Английский для университетов". По результатам проекта они увидели, что иногда получается так, что студенты поступают с нормальным знанием английского, но к концу обучения их уровень не повышается, а наоборот снижается", – говорит любовь Залюбовская.

В Украине низкий уровень знания иностранного языка не только у выпускников школ, но и вузов, если это не профильный английский язык. Студенты приходят в вуз с разным уровнем языка, и те, кто имеет высокую ступень, вынуждены подстраиваться под отстающих, поскольку преподаватель скорее будет ориентироваться на студентов с более низкими знаниями.

"Проблема начинается в школе и продолжается в университете. И в итоге мы имеем, что студенты не очень хорошо владеют английским языком. Здесь много причин. В первую очередь, учебные заведения не всегда могут выделять много часов на изучение языка. А студенты для улучшения навыков должны иметь постоянную практику – общаться, читать литературу и все это должно быть интегрировано в специальные курсы", – говорит Владимир Бахрушин, член Национальной команды экспертов по реформированию высшего образования.

В 2019 году показателем стало ВНО по английскому на магистратуру. В этом году его провели для 15 специальностей, включая культурологию, религиоведение, психологию, философию, социологию, политологию, право, журналистику, историю и археологию, общие коммуникации и региональные студии, гостинично-ресторанное дело, туризм и международные отношения, а также международные экономические отношения и международное право.

"30% студентов не смогли сдать ВНО по английскому для поступления на магистратуру. Это говорит об очень низкой подготовке. У нас очень устаревшие программы, которые не ориентированы на то, чтобы изучать современные источники. А большинство из них – на английском языке. Поэтому важно, чтобы студенты знали английский язык. На это и нацелено ВНО на магистратуре. Если бы студентам давали задание изучать иностранную литературу по профильным дисциплинам, изучать современные материалы, то они бы больше читали, писали и получали бы навыки. А когда они раз-два в неделю приходят на занятие и просиживают его – это не очень эффективно", – отмечает Бахрушин.

Все абитуриенты должны знать английский на уровне В1. С 2023 года это станет обязательным условием для поступления на бакалавра. Для этого введут обязательное проверочное тестирование для всех абитуриентов. Пока в министерстве не уточняют формат проверки – он может быть как в форме ВНО, так и стандартизированных иностранных тестов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пять лет трагедии МН-17 и двойное гражданство для этнических украинцев: главные новости страны". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"