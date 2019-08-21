Пятерых узников Кремля могут передать Украине – росСМИ

Незаконно осужденных в РФ пятерых граждан Украины перевели из исправительных колоний в следственный изолятор в Москве

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Пятеро граждан Украины, незаконно осужденные в РФ и доставленные в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово", могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Об этом сообщил осведомленный источник.

По его словам, в настоящее время "обсуждается формат этой процедуры" – выдачи их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Накануне правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что незаконно осужденных в РФ пятерых граждан Украины перевели из исправительных колоний в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

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По данным центра "Мемориал", 20 августа в СИЗО "Лефортово" приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.

Как сообщалось, в июле прошлого года Балух был приговорен российским судом к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу за якобы хранение боеприпасов. Он содержался в колонии в Тверской области.

Гриб в марте этого года получил шесть лет заключения за якобы содействие терроризму. Он содержался в краснодарском СИЗО.

Крымский активист Кольченко в 2015 году приговорен к 10 годам лишения свободы по одному делу с режиссером Олегом Сенцовым, обвинен в якобы создании экстремистского сообщества и подготовке терактов в Крыму.

Клыха и Карпюка задержали в марте 2014 года. В мае 2016 года их приговорили к 20 годам и 22,5 годам колонии строгого режима соответственно по обвинению в якобы участии в 90-х годах в военных действиях в Чечне.

Напомним, накануне адвокат сообщил о пропаже узника Кремля Балуха.

Ранее сообщалось, что российские тюремщики этапировали политзаключенного украинского активиста Владимира Балухаиз колонии № 4 города Торжок в Тверской области в Москву. Причины, по которым Балуха этапировали в Москву, либо другие обстоятельства произошедшего не известны.

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