Как правильно работать дома: опыт украинцев и советы экспертов

Даже если вы работаете из дома, нужно соблюдать график и дресс-код

С середины марта в Украине действует карантин, некоторые фирмы и компании вовсе закрылись на этот период. По оценкам аналитиков, на работу перестали ходить около трех миллионов украинцев, и это только из тех, кто официально трудоустроен. Многие компании отправляют сотрудников в неоплачиваемые отпуска, многие – перевели сотрудников на удаленную работу. Мы выяснили у экспертов, какие плюсы и минусы работы из дома, а также как быть продуктивным в таких условиях.

Плюсы работы из дома

Некоторые украинские специалисты и не заметили этого перехода на удаленную работу, т.к. и в обычное время трудились на дому. Но для многих работа из дома стала настоящим вызовом, ведь сбились привычные график и ритм жизни. Но зато это помогает существенно сэкономить время на дороге, пробках и избежать вечных толкучек в переполненном транспорте.

"Экономия времени на дорогу — это важное преимущество, ведь она может составлять до 3 часов в некоторых случаях. Но кроме того, есть и экономия денег, причем эта сумма может достигать 50-100 грн в день", — рассказывает Денис Никитчук, директор интернет-супермаркета программного обеспечения Softkey.ua.

Михаил Калиткин, сооснователь компании-разработчика образовательных технологий "ENSOF", также отмечает, что когда работаешь из дома, появляется больше времени для решения текущих вопросов.

"Увеличивается персональная ответственность для каждого сотрудника в плане реализации задач, что является хорошим толчком для профессионального и командного роста. Появляется дополнительное время на самообразование: всегда под рукой книга, или видеокурс, которые можно посмотреть или почитать в перерывах между задачами", — говорит Калиткин.

Помимо этого, работая дома, можно каждый день не подбирать наряды, не тратиться на обеды в кафе около офиса или же не собирать судочки с едой. Алена Прядка, менеджер по персоналу DOK.ua, говорит, что удаленная работа дает возможность подольше поспать и уделять больше времени семье и близким.

"Мы можем чуть дольше поспать, либо уделить время семье, другим личным интересам ровно настолько больше, сколько бы ушло времени на утренние сборы в офис и на дорогу. Также есть возможность организовать и проконтролировать детей, которые тоже учатся удаленно", — отмечает Прядка.

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Минусы работы из дома

Тем не менее, минусов во всей этой ситуации довольно много, а особенно для тех, кто привык работать в офисе.

"Тем, кто в основном проводит свое рабочее время на работе, — сложно организоваться, поскольку большинство не привыкло менять привычный образ жизни и выходить из зоны комфорта, либо же есть сложности в самой работе, которую почти невозможно организовать в удаленном формате (все зависит от специфики бизнеса), какие-то производственные моменты не сделаешь удаленно", — поясняет Инна Ковальчук, руководитель Киевского публичного агентства коммуникаций/PR.

Она добавляет, что также на людях негативно сказывается вся ситуация вокруг, что провоцирует нестабильное эмоциональное состояние, из которого нелегко будет выйти после окончания карантина.

Никита Костоглод, сооснователь компании по онлайн-маркетингу INBED, говорит, что на удаленной работе с рабочей продуктивностью начинает конфликтовать домашний уют.

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Тамара Кучугурная, директор по развитию сервиса обмена электронными документами "Вчасно", рассказывает, что сложно работать, когда рядом дети и другие члены семьи.

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"Конечно, не хватает живого общения с коллегами, и некоторые вопросы решаются медленнее, чем обычно. Тем не менее, контакты стали более целевыми и результативными", — делится опытом Кучугурная.

Как организовать работу дома: советы и лайфхаки

Самоорганизация – это не так просто, как кажется, и для того, чтобы эффективно и продуктивно работать дома, мы попросили экспертов поделиться советами. Первое, что советуют – соблюдать режим и придерживаться дресс-кода, а не работать в пижаме.

"Придерживайтесь офисного дресс-кода. Как вы знаете, одежда влияет на продуктивность и настроение. Вы все также работаете, просто дома. И да, опытные фрилансеры могут не придерживаться этого правила. Но они как никто знают, как это влияет на их рабочий настрой", — отмечает Костоглод.

Оксана Огневая, Head of Recruitment and Management Practice в компании Jooble, добавляет, что нужно зафиксировать рабочее время и настроиться на выполнение рабочих задач.

"Не отвлекайтесь на бытовые вопросы. Соблюдайте режим: вставайте в то же время, как и при работе в офисе. Сэкономленные минуты или часы на дорогу вы можете потратить на личное развитие. При дистанционной работе лучше всего делить задачи на подзадачи и увеличивать количество дедлайнов – так больше шансов удержать в фокусе весь объем запланированной работы", — советует Огневая.

Глеб Трофимчук, менеджер по связям с общественностью ЭДС-инжиниринг, говорит, что важно планировать задачи на день, а в конце дня сверяться с этим планом.

"Эффективная работа возможна при условии, что вы исключите отвлекающие факторы — сайты, соцсети и, конечно же, домочадцев. В часы работы старайтесь максимально оградиться от них. Но не забывайте о перерывах, чтобы мозг имел возможность переключиться и отдохнуть. Также не избегайте физической активности — достаточно каждые полчаса вставать и разминаться на месте", — говорит Трофимчук и добавляет, что нужно стараться не поддаваться паническим настроениям.

Не менее важно – организовать свое рабочее место. Работать на кровати – не лучшая идея, т.к. к концу дня у вас точно будет болеть спина, да и продуктивность явно снизится. Рабочее место дома должно быть удобным и комфортным, о чем нужно позаботиться заранее. Естественно, не стоит забывать и об общении с коллегами.

"Поддерживайте команду. Кроме карантина и работы есть разные темы для обсуждения. Это важно, когда вы работаете удаленно. Например, мы устраиваем забавные флешмобы: фотографируем свои рабочие места, домашних животных, скидываем шутливые предсказания гороскопов, делаем селфи в экстравагантных шляпах и образах. В противном случае — сотрудники выгорят, жизнь превратится в сплошную работу, страх за будущее", — делится лайфхаком Елена Козина, коммерческий директор Prom.ua.

Не стоит отказываться и от ежедневных рабочих ритуалов. Ольга Хмеленко, руководитель отдела маркетинга гиперпространства объявлений IZI.ua, рассказывает, что их команда перешла на удаленку за один день. Они продолжают делать все то, что делали в офисе, например, подводить итоги недели и рассказывать о своих результатах, только теперь делают это в общих чатах.

"Еще помогают привычные ритуалы, которые у нас были в коллективе. Например, каждое утро мы ходили пить кофе, обсуждать планы на день и просто болтать. Сейчас мы делаем так же, только онлайн", — подытожила Хмеленко.

Поэтому, работать из дома вполне можно очень продуктивно и интересно, а вдобавок к этому появится еще и много времени на себя и своих близких.

А чтобы не заскучать и отвлечься от тревог, команда "Сегодня" продолжает рубрику "Чем заняться во время карантина":

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