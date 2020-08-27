Работа школ в условиях карантина: Степанов назвал главные правила

Ученикам младших классов разрешат ходить в учебных заведениях без масок

Министерство здравоохранение подготовило детальные рекомендации о работе учебных заведений в условиях карантина. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

"Для учеников 1-4 классов передвижение по учебным заведениям разрешается без использования маски или респиратора. В регионах "оранжевого" уровня противоэпидемиологической опасности учителям рекомендуется во время уроков использовать защитные щитки. В "желтой" или "зеленой" зоне – просто придерживаться соответствующей дистанции. Допуск учителей на работу – только после проведения термометрии. В случае подтверждения коронавирусной болезни у кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию", – напомнил министр об основных противоэпидемических правилах работы для учебных заведений.

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Также Степанов отметил, что дозаторы и антисептики должны находиться только на входе, в дальнейшем "мы рекомендуем мыть руки после каждого урока".

Ранее Министерство здравоохранения уже обнародовало постановление главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко №50, в котором содержаться обновленные противоэпидемические правила работы для учебных заведений во время эпидемии COVID-19.

Как известно, Кабинет министров продлил до ноября действие адаптивного карантина в Украине.

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