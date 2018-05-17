Работа в Tesco в Чехии – желанна и возможна

Сеть супермаркетов Tesco приглашает новых работников в Чехию. Подробнее об этом рассказала Татьяна Барицкая, представитель известной компании по трудоустройству за рубежом "Europa Workintense".

Татьяна, компания "Europa Workintense" не первый год занята подбором персонала. Какие основные требования предъявляются работнику?

Основной обязанностью является сортировка продукции в складских помещениях Tesco. Овощи и фрукты, молочные изделия – все это необходимо рассортировать по видам, сортам в зависимости от заказа, поступающего от конкретного магазина.

Какие условия работы предоставляет работодатель?

Работодатель предоставляет бесплатное проживание в общежитии. Кроме того, бесплатно предоставляется транспорт для поездок на работу, а также рабочая одежда и обувь. В среднем заработок составляет около 22 тысяч чешских крон в месяц (что превышает 1000 долларов). Если работать с усиленной нагрузкой, то – значительно больше. Подробнее – читайте на сайте по поиску работы №1 в Европе workmarket.eu по ссылке: ru.workmarket.eu/vacancy/0Z1g7Xr

Какой путь проходит человек, оформляясь на эту работу?

Сначала я или мои коллеги консультируют соискателя, после чего мы начинаем подготовку всех документов для получения рабочей визы. Как только трудовой договор и чешская рабочая виза готовы, новый работник приезжает в Прагу, где мы его встречаем, устраиваем в общежитие и знакомим с работой.

На какое время выдается разрешение на пребывание в Чехии?

Если работник хорошо себя зарекомендовал и не нарушает чешского законодательства, то можно получить разрешение на работу на два года. Начинать, конечно, можно с короткого срока. Если работник настроен на работу и намерен оставаться в этой стране, то обязательно своего добьется.

Контакты представительств компании "Europa Workintense":

тел.: 097 081 53 56 (Украина)

тел., viber: +420 720 968 208 (Чехия)

e-mail: nabor@workitnense.cz