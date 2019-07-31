Работал на российские спецслужбы: СБУ разоблачила экс-сотрудника МВД Украины

Сотрудники контрразведки СБУ разоблачили бывшего сотрудника МВД Украины из Запорожья, которого разоблачили в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, мужчину завербовал сотрудник ФСБ РФ, когда тот находился в оккупированном Крыму. По заданию "куратора" агент через личные связи собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье. Полученную информацию он передавал представителю ФСБ во время визитов в Крым. Туда он уезжал под предлогом якобы решения семейных вопросов.
"Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в квартире злоумышленника вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность. В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), продолжаются следственно-оперативные действия", – рассказали в СБУ.
Отметим, что современная гибридная война России с Украиной сопровождается попытками спецслужб склонить наших военнослужащих к негласному сотрудничеству путем подкупа или шантажа.
Напомним, недавно СБУ разоблачила подполковника Национальной гвардии, которого подозревают в шпионаже в пользу России.
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