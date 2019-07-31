Мужчину завербовали, когда он находился на территории оккупированного Крыма

Фото: СБУ

Работал на российские спецслужбы: СБУ разоблачила экс-сотрудника МВД Украины https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A4%D0%A1%D0%91,%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A4%D0%A1%D0%91,%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5 2019-07-31T10:09:00+03:00 Украина Мужчину завербовали, когда он находился на территории оккупированного Крыма

Сотрудники контрразведки СБУ разоблачили бывшего сотрудника МВД Украины из Запорожья, которого разоблачили в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, мужчину завербовал сотрудник ФСБ РФ, когда тот находился в оккупированном Крыму. По заданию "куратора" агент через личные связи собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье. Полученную информацию он передавал представителю ФСБ во время визитов в Крым. Туда он уезжал под предлогом якобы решения семейных вопросов.

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"Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в квартире злоумышленника вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность. В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), продолжаются следственно-оперативные действия", – рассказали в СБУ.

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Отметим, что современная гибридная война России с Украиной сопровождается попытками спецслужб склонить наших военнослужащих к негласному сотрудничеству путем подкупа или шантажа.

Напомним, недавно СБУ разоблачила подполковника Национальной гвардии, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

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