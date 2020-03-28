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  1. Последние новости Украины

Работал снайпер: украинские военные понесли потери на Донбассе

28 марта, 15:38

Сергей Мартынец

Бойцы ВСУ дали адекватный ответ, потери противника уточняются

Сегодня украинские военные под Красногоровкой попали под минометный огонь, а в районе населенных пунктов Шумы и Хутор Вольный ВСУ понесли потери. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Уже с самого утра российско-оккупационные войска начали нарушать режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, у населенного пункта Шумы противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное пулевое ранение. Состояние здоровья военнослужащего тяжелое.

Также, вблизи населенного пункта Хутор Вольный пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Состояние здоровья – средней тяжести.

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"Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", – сообщили в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", 27 марта боевики вдвое увеличили количество обстрелов в сравнении с предыдущими сутками. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, а также бил из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отметим, что ради недопущения распространения коронавируса на территории Украины военные ограничили и передвижение через линию разграничения, и ограничили проезд на Донбассе со стороны других украинских областей. Но стало известно, что оккупанты готовят провокации на контрольных пунктах въезда-выезда. Они могут быть направлены на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс снайпер ВСУ боевики потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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